Nigeria : 271 millions USD pour électrifier l’économie réelle et raccorder 2,9 millions de personnes

La Société financière internationale (IFC) et Norfund lancent un programme de 271 millions de dollars pour accélérer l’électrification hors réseau au Nigeria, visant à raccorder près de 500 000 foyers et entreprises via 315 sites susceptibles de desservir environ 2,9 millions de personnes ; le montage financier comprend 83,2 millions de dollars apportés conjointement par l’IFC et Norfund, avec une part significative de dette concessionnelle.

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Le projet intervient dans un contexte où plus de 85 millions de Nigérians vivent sans accès fiable à l’électricité, une situation qui freine l’activité économique, alourdit les coûts de fonctionnement des entreprises et accroît le recours à des groupes électrogènes fonctionnant au diesel.

La stratégie retenue privilégie les solutions hors réseau et les mini-réseaux solaires hybrides pour desservir les zones isolées où l’extension du réseau national est difficile. L’objectif affiché est d’améliorer l’accès à une énergie renouvelable et stable, en particulier dans des localités peu ou pas couvertes par les infrastructures conventionnelles.

Financement mixte, opérateurs locaux et retombées économiques

Le mécanisme de financement s’appuie sur un montage mixte qui combine capitaux publics concessionnels et investissements privés afin de réduire les risques perçus par les investisseurs et d’améliorer la viabilité financière des installations. Selon les porteurs du projet, cette architecture vise à rendre attractif un segment jugé trop risqué pour seul le privé.

Des responsables de l’IFC ont rappelé que l’accès à une électricité régulière est un facteur clé de développement économique et d’emploi en Afrique, tandis que des représentants nigérians ont insisté sur la nécessité d’options évolutives et compatibles avec les priorités nationales de développement.

Cinq entreprises locales spécialisées dans les services énergétiques renouvelables assureront la mise en œuvre opérationnelle : Darway Coast Nigeria Limited, GVE Projects Limited, Prado Power Limited, PriVida Power Limited et StarTimes Energy. Ces acteurs ciblent notamment les segments dits « dernier kilomètre », où la densité démographique et l’éloignement compliquent l’intervention des opérateurs traditionnels.

Les dirigeants de ces sociétés soulignent que l’amélioration de la fiabilité électrique facilite le développement des activités commerciales locales et la création d’emplois au niveau communautaire. Le financement attendu doit également permettre d’accélérer la croissance de ces opérateurs et d’élargir leur capacité d’intervention.

Le projet met en avant des impacts économiques au-delà de la simple fourniture d’électricité : baisse des coûts de production pour les petites entreprises, renforcement de la compétitivité et soutien à des entreprises dirigées par des femmes, souvent les plus affectées par les coupures. Des responsables de Norfund indiquent par ailleurs que l’initiative cherche à mobiliser des capitaux additionnels pour consolider un marché de l’énergie plus résilient et inclusif.

Adossée à la plateforme DARES et aux programmes du Groupe de la Banque mondiale, l’opération s’inscrit dans une démarche visant à développer des modèles décentralisés, jugés plus rapides à mettre en œuvre et mieux adaptés aux réalités locales.