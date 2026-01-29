Niger : Poursuites contre ORANO après découverte de 400 tonneaux toxiques à Arlit

Niamey, 2 décembre 2025 — Le gouvernement nigérien a annoncé l’ouverture de poursuites à l’encontre du groupe français ORANO après la découverte, près d’Arlit et à Madaouela, de quatre cents tonneaux contenant des déchets radioactifs. Lors d’un point de presse, le ministre de la Justice et des Droits de l’homme, Alio Daouda, a indiqué que les niveaux de radiation relevés sur ces fûts atteignent entre 7 et 10 microsieverts par heure, soit des valeurs jusqu’à vingt fois supérieures au niveau de fond habituel, et que des analyses chimiques ont mis en évidence la présence notamment de bismuth-207 et de composés à base de chrome.

La décision de saisir la justice intervient après la publication, le 27 novembre, d’un communiqué d’ORANO évoquant un « transport illégal » d’uranium et la découverte de 400 tonneaux sur le site de la SOMAIR. Le gouvernement nigérien a qualifié ce communiqué de « mensonger » et « offensant », estimant que la communication du groupe ne reflète pas la gravité des risques sanitaires et environnementaux constatés sur le terrain.

Les déchets identifiés à Madaouela sont décrits par les autorités comme « hautement toxiques ». Les mesures radiométriques et les analyses effectuées par les services nigériens indiquent des doses enregistrées proches de 10 μSv/h et la présence d’éléments radio-isotopiques susceptibles d’entraîner des dommages respiratoires et d’autres atteintes à la santé si des populations ou du bétail sont exposés à courte distance. Les autorités ont souligné le caractère urgent de la mise à l’écart des populations et de la sécurisation des zones contaminées.

Nationalisation, contentieux juridique et mesures en cours

Le ministre Alio Daouda a rappelé que la décision de nationaliser les sociétés minières intervenues récemment s’inscrit dans une volonté de récupérer la maîtrise des ressources après des décennies d’exploitation par des acteurs étrangers. Le gouvernement accuse ORANO de contester cette nationalisation en s’appuyant sur des décisions arbitrales internationales rendues par le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), tout en contestant les compétences techniques des cadres nigériens impliqués dans la gestion des sites.

Les autorités reprochent également au groupe pétrolier et minier de ne pas respecter des décisions rendues par des juridictions nigériennes, lesquelles auraient ordonné le retrait ou le traitement de millions de tonnes de déchets radioactifs laissés à l’air libre autour de sites d’exploitation. Le cabinet du ministère de la Justice a formalisé des chefs d’accusation visant des atteintes à l’environnement, à la santé publique et à la souveraineté nationale, et a annoncé l’engagement de procédures judiciaires nationales contre la société.

Parallèlement aux actions en justice, l’État affirme avoir déclenché une évaluation technique et sanitaire impliquant plusieurs acteurs nationaux afin de documenter l’ampleur des impacts environnementaux, sanitaires, sociaux et pastoraux causés par la présence de ces déchets. Les travaux d’expertise et d’inventaire des sites contaminés sont en cours.