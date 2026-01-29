Niger : plus de 1,5 milliard FCFA de la FAO pour l’agriculture à Dosso et Tillabéri

Le Premier ministre Mahaman Ali Lamine Zeine a signé, le samedi 13 décembre 2025, un accord de financement de 1 535 077 500 FCFA (environ 2,75 millions de dollars) avec la FAO pour un projet agricole de trois ans ciblant les régions de Dosso et Tillabéri et destiné principalement à la Fédération Mooriben et aux producteurs locaux.

La signature s’est tenue au cabinet du Premier ministre en présence du représentant résident de la FAO au Niger, Al Hassan Cissé. Le montant accordé financera des actions directes en faveur des paysans des zones d’intervention, dans un contexte où l’agriculture représente près de 40 % du produit intérieur brut nigérien.

Selon le chef du gouvernement, la coopération entre l’État et la FAO est « excellente » et les ressources mobilisées iront « directement aux paysans nigériens ». Il a exprimé l’espoir d’une extension éventuelle de l’initiative à d’autres régions, en insistant sur la valorisation des points d’eau et le renforcement des capacités agricoles dans le cadre de la stratégie nationale.

Objectifs, modalités et bénéficiaires

La FAO présente le projet comme centré sur l’autonomisation des producteurs et la mise en place de chaînes de valeur agricoles inclusives et résilientes. La durée de mise en œuvre est fixée à trois ans et l’exécution opérationnelle sera confiée à la Fédération Mooriben, organisation paysanne déjà active dans l’accompagnement des exploitants nigériens.

Trois résultats majeurs sont énoncés par les partenaires : renforcer les capacités institutionnelles de la Fédération Mooriben et de ses unions à Dosso et Tillabéri par des formations techniques, organisationnelles et administratives ; accompagner les organisations de producteurs dans le développement de chaînes de valeur adaptées pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle locale ; et assurer la coordination, le suivi et la capitalisation des actions pour garantir transparence, qualité et reproductibilité des bonnes pratiques.

Le représentant résident de la FAO a qualifié le projet « d’ambitieux » et a précisé que l’approche retenue sera participative, avec une forte implication des acteurs locaux afin d’assurer l’appropriation des mesures. Une attention spécifique est prévue pour les femmes et les jeunes, notamment en matière d’accès aux investissements, de gestion d’activités génératrices de revenus et de renforcement de la résilience face aux chocs climatiques et économiques.

Parmi les activités envisagées figurent des formations techniques pour améliorer les pratiques culturales, des appuis à l’organisation commerciale des filières et la facilitation de partenariats entre les producteurs et le secteur privé en vue de la rentabilité des filières. La coordination du projet inclut des mécanismes de suivi-évaluation et de capitalisation des expériences pour favoriser la réplication des interventions jugées efficaces.

La cérémonie de signature a rassemblé plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l’Agriculture et de l’Élevage, ainsi que le directeur de cabinet du Premier ministre, témoignant de l’importance accordée à ce partenariat en faveur du développement agricole, et le projet prévoit