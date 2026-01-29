Niger : Niamey accueille la 1re Foire commerciale et la 3e réunion ministérielle de l’AES

Du 15 au 20 décembre 2025, Niamey accueillera la troisième réunion ministérielle sectorielle de la Confédération des États du Sahel (AES) et la première Foire commerciale de l’AES. L’événement, organisé par le ministère nigérien du Commerce et de l’Industrie en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie du Niger (CCIN), se déroule au Palais du 29 juillet et vise à intensifier les échanges commerciaux entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso.

Présentés le 9 décembre lors d’une conférence de presse tenue à l’hôtel Noom, les rendez-vous officiels prévoient la réunion ministérielle le 15 décembre puis la foire du 16 au 20 décembre. L’organisation est placée sous le haut patronage du président Abdourahamane Tiani et le parrainage du Premier ministre Ali Mahamane Lamine Zeine, avec la présidence effective du ministre du Commerce et de l’Industrie du Niger.

La conférence a été animée par le ministre Abdoulaye Seydou et le président de la CCIN, Moussa Sidi Mohamed. Y ont pris part, entre autres, les ambassadeurs du Burkina Faso et du Mali au Niger, la directrice générale de la Banque d’Appui à la Gouvernance et au Renforcement des Institutions (BAGRI), des directeurs généraux et de nombreux chefs d’entreprise.

Programme, objectifs et participants annoncés

L’AES, créée en septembre 2023 puis érigée en Confédération en juillet 2024, institue cette foire comme un rendez-vous annuel et tournant décidé lors de la dernière réunion ministérielle tenue à Ouagadougou. Les organisateurs présentent la manifestation comme un outil destiné à stimuler les chaînes de valeur locales, à favoriser l’industrialisation régionale et à développer un marché commun estimé à plusieurs dizaines de millions de consommateurs.

Selon le calendrier précis communiqué, des experts techniques des ministères du Commerce et de l’Industrie se réuniront à Niamey les 13 et 14 décembre pour finaliser les documents et préparer la prise de décision ministérielle. La réunion des ministres se tiendra le 15 décembre autour de la thématique des réformes nécessaires pour aligner le secteur privé sur la vision confédérale, notamment en matière de promotion des produits locaux, de lutte contre la fraude, d’encouragement aux exportations et de respect des normes.

La foire, qui se déroulera du 16 au 20 décembre au Palais du 29 juillet, affiche le thème « Produire, transformer et consommer local pour une souveraineté économique dans l’espace AES ». Plus de 500 stands sont annoncés. L’événement doit associer entreprises, industries, investisseurs, institutions publiques, universités, médias et organisations de la société civile, ainsi que des délégations invitées en provenance du Togo, du Tchad, du Ghana, du Sénégal et du Maroc.

Le programme comprendra une session inaugurale animée par les ministres du Commerce des trois États membres consacrée à la promotion des produits locaux, ainsi que deux panels techniques : l’un sur la qualité et les normes communes des produits AES, l’autre sur l’accès au financement des petites et moyennes entreprises, avec un focus sur le rôle des structures d’appui et d’encadrement. La CCIN a été désignée pour piloter l’organisation et a détaillé des dispositifs d’accompagnement logistique et promotionnel pour les exposants.

Les autorités nigériennes ont souligné la nature ouverte de la manifestation et l’appel à la participation des opérateurs privés et des partenaires extérieurs. La tenue conjointe des travaux techniques, de la réunion ministérielle et de la foire commerciale s’inscrit dans le calendrier officiel de la Confédération et mobilisera des délégations ministérielles, des représentants d’institutions financières, des opérateurs économiques et des partenaires internationaux, dont les listes des participants confirmés comprennent déjà des acteurs régionaux, des sponsors et des membres de la