Niger : Le président Tiani mobilise les troupes à Diffa et annonce de nouvelles perspectives

Le président de la République, général d’Armée Abdourahamane Tiani, a achevé jeudi 20 novembre 2025 sa tournée de proximité initiée le 8 novembre à Dosso par une visite à Diffa, marquée par un rapport au camp de la Zone de Défense n°5 et un meeting au stade régional de la Concorde. Au centre des interventions du chef de l’État : la situation sécuritaire, la reconnaissance aux Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et une série d’annonces publiques en matière d’infrastructures et d’emploi pour la région du Manga.

Lors de sa prise de parole devant les troupes au camp militaire, Abdourahamane Tiani a rendu hommage aux soldats tombés au combat et exprimé la gratitude de la nation envers les personnels engagés. Il a mis la situation actuelle en perspective historique, rappelant que les forces militaires de la région avaient déjà affronté des épisodes difficiles auparavant et invitant à partager une compréhension commune des enjeux sécuritaires avec les pays voisins, en particulier le Nigeria.

Le président a directement imputé l’origine de certaines tensions aux manœuvres de puissances étrangères, affirmant que « la guerre à laquelle le Niger fait face est une guerre totale voulue par la France » et accusant, selon ses termes, des velléités néocoloniales visant à diviser l’Afrique via des structures régionales comme la CEDEAO. Il a souligné la mobilisation des pays de l’Alliance des États du Sahel (AES) contre ces projets et averti que la lutte à mener sera plus longue et plus difficile.

Meeting populaire et annonces pour le développement et l’emploi

Plus tard, au stade régional de la Concorde, une importante foule a accueilli le président venu s’adresser aux populations du Manga. Devant les habitants, il a dissocié de manière formelle la violence et l’insécurité de toute référence religieuse, déclarant que ces phénomènes ne sauraient être assimilés à l’islam et appelant chaque citoyen à coopérer avec les FDS en devenant « un soldat de la République » dans la défense des valeurs nationales.

Sur le plan économique et social, le chef de l’État a multiplié les annonces pour Diffa : la région a été désignée zone pilote du Programme Grande Irrigation, des travaux pétroliers impliquant la Sonidep et la CNPC ont été confirmés, et plusieurs chantiers d’infrastructures sont prévus, notamment la construction de châteaux d’eau et la réalisation de routes destinées à désenclaver le Manga.

Parmi les axes routiers évoqués figurent la future route N’Guigmi–N’Gourti et un nouvel axe Yawoura–Diffa–Gouré. Le président a également annoncé la construction d’un hôpital moderne à N’Gourti, présenté comme une infrastructure majeure pour améliorer l’accès aux soins dans la région.

Le volet emploi a été ciblé vers la jeunesse : les chantiers d’irrigation et les projets pétroliers ont été présentés comme des leviers susceptibles de créer des opportunités de travail dans les mois à venir. Le président a par ailleurs insisté sur les potentialités agricoles locales et encouragé l’investissement dans l’agriculture irriguée pour renforcer la sécurité alimentaire.

Un opérateur économique a été signalé pour avoir financé et équipé un centre régional de démodialyse à hauteur de 180 millions de francs CFA ; le chef de l’État lui a remis la médaille d’honneur Sarraounia Mangou et a invité d’autres investisseurs à s’engager dans des projets similaires.

Le président a appelé les jeunes à se détourner des drogues et a rappelé la nécessité de préserver la cohabitation entre agriculteurs et éleveurs, insistant sur l’histoire de relations symbiotiques dans la région. Il a également exprimé, devant les forces réunies, que l’État restera présent selon ses termes « constant, présent et infaillible » pour accompagner les militaires