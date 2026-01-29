Niger : L’armée réhabilite écoles, centres de santé et adductions d’eau pour les populations victimes d’insécurité

L’armée nigérienne a lancé, fin janvier 2026, une série de chantiers de réhabilitation et de construction d’infrastructures sociales dans la zone de l’opération Almahaou (région de Tillabéri) : écoles, centres de santé, adductions d’eau et kits solaires sont exécutés parallèlement à des consultations médicales et des dons de médicaments, en partenariat avec la Fédération de Russie. Les premières interventions ont été lancées à Dantchandou (Kollo) le 24 janvier, puis à Tchambangou le 25 et à Tiloa le 26, selon le ministère de la Défense nationale.

Le lancement des travaux a été présidé par le secrétaire général adjoint du ministère de la Défense, le général de brigade Mamane Souley, accompagné d’une délégation de hauts responsables militaires nigériens et d’un représentant du ministère russe de la Défense, le capitaine de vaisseau Syrovatskii Dmitrii. Les opérations ont été conduites au nom du chef de l’État et sous l’autorité du ministre de la Défense nationale.

Les actions combinent réhabilitation d’infrastructures scolaires et sanitaires, installation de systèmes d’électrification solaire et réalisation de mini adductions d’eau potable. Elles s’inscrivent dans un dispositif d’actions civilo-militaires visant à améliorer l’accès aux services de base dans des localités affectées par l’insécurité.

État des lieux par localité et appui médical

À Dantchandou, dans le département de Kollo, le projet prévoit la réhabilitation de trois blocs de huit classes répartis entre deux écoles primaires et le collège du village. Le centre de santé intégré (CSI) du chef-lieu bénéficie de travaux de remise en état de plusieurs blocs, de la construction de deux hangars destinés à l’accueil des patients et de l’installation d’un kit solaire pour l’électrification des services.

À Tchambangou (commune rurale de Tondi-Kiwindi, département de Ouallam), les équipes du génie militaire ont achevé la construction d’un bloc de maternité, le premier du CSI local. Sur le chantier figure aussi un réservoir métallique de 15 m3 prêt à être posé et des travaux avancés pour une mini adduction d’eau potable desservant trois bornes-fontaines.

À Tiloa, dans le département de Banibangou, deux salles de classe en matériaux définitifs ont été dressées en moins de trois semaines dans la cour de l’école primaire, créée en 1966 et jusque-là dépourvue d’infrastructures modernes. Deux blocs de latrines et la réhabilitation de deux autres blocs de quatre classes sont également en chantier.

Dans le département de Tillabéri, le village de Djamballa bénéficie d’une série d’interventions comprenant la réhabilitation et la transformation de blocs de classes pour plusieurs écoles primaires et une école franco-arabe, la construction et la réhabilitation de latrines, la remise en état du CSI (y compris un bloc de lavage mortuaire), la reconstruction de portions de mur de clôture et l’installation de lampadaires solaires sur la place publique et d’un kit solaire pour la grande mosquée.

En parallèle des travaux, le service central de santé des armées a organisé des consultations foraines et remis des lots de médicaments. Selon ce service, 444 personnes ont reçu des soins dans la zone de l’opération Almahaou entre le 24 et le 27 janvier 2026, avec deux interventions chirurgicales et sept évacuations sanitaires enregistrées.

Un cas suivi sur place concernait Ali, 20 ans, évacué en urgence de Tchambangou pour des complications post-opératoires ; moins de 24 heures après son transfert, le médecin lieutenant-colonel Hamadou Mansour a confirmé la réalisation avec succès de l’intervention chirurgicale à l’hôpital national de Niamey.