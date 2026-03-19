Niger : l’Aïd célébré ce jeudi, Tiani à la Mosquée des Grandes Prières de Niamey

La communauté musulmane du Niger a célébré, ce jeudi 19 mars 2026, l’Aïd El-Fitr marquant la fin du mois de jeûne du Ramadan ; à Niamey, la prière rituelle a été présidée par le Président de la République, le Général d’Armée Abdourahamane Tiani, à la Mosquée des Grandes Prières, en présence du gouvernement, d’anciens chefs d’État et de représentants diplomatiques, devant de nombreux fidèles.

Arrivé sur le site dans la matinée, le Chef de l’État a pris part aux deux rak‘a (unités de prière) traditionnels de l’Aïd. Le cortège officiel comprenait le Premier ministre, S.E. Ali Mahamane Lamine Zeine, des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), des membres du gouvernement et plusieurs anciens Présidents de la République, selon les organisateurs.

La cérémonie s’est déroulée sous haute affluence et dans un climat de recueillement. Outre les autorités politiques, des représentants du corps diplomatique et un nombre important de fidèles ont convergé vers la grande mosquée pour participer à la prière collective et au sermon annuel qui suit traditionnellement l’office.

Le sermon appelé à la paix, à l’unité et à la prière pour le pays

Après l’exécution des deux rak‘a, l’imam Cheikh Djibril Soumaila Karanta, président de l’Association islamique du Niger, a prononcé le prêche dans un premier temps en arabe, puis en haoussa et en zarma, afin de toucher un public large et multilingue présent à la mosquée.

Dans son intervention, l’imam a formulé des vœux pour la paix, la prospérité et la cohésion nationale. Il a notamment exhorté les fidèles à renforcer leur attachement à la patrie et à travailler pour l’unité du pays, en insistant sur l’importance du lien social entre communautés religieuses et territoriales.

Le prêche a inclus des appels répétés à la prière pour la stabilité nationale et à la solidarité en faveur des plus vulnérables. L’imam a également rappelé les valeurs de tolérance et de respect mutuel au cœur des pratiques religieuses pendant et après le mois de Ramadan.

Plusieurs participants interrogés brièvement à la sortie ont souligné la dimension rassembleuse de la prière et le caractère solennel du moment religieux, tandis que des fonctionnaires et responsables présents ont suivi le déroulement sans intervenir publiquement pendant la cérémonie.

Dans son message adressé à l’ensemble de la communauté musulmane, l’imam a appelé à continuer d’implorer Allah pour la paix et la stabilité au Niger. « Sans la paix, il n’y a pas de développement. »