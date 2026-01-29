Niger : BAD accorde 98,7 milliards FCFA pour l’eau et l’assainissement à Zinder

La Banque africaine de développement (BAD) a approuvé un financement de 120,9 millions d’unités de compte, soit environ 98,7 milliards de francs CFA, pour le Projet de renforcement de l’alimentation en eau potable, d’assainissement et de résilience (PREPAAR) dans la région de Zinder. Ce montant soutiendra des travaux dans la ville de Zinder, la commune de Mirriah et 14 villages périphériques, visant à desservir près de 700 000 habitants et à installer 12 000 branchements sociaux ainsi que trente forages équipés.

La région de Zinder fait face à des tensions hydriques anciennes remontant au milieu du XXe siècle : la première station de captage d’Aroungouza, mise en service en 1955, n’a pas permis de résoudre durablement les pénuries d’eau. La croissance démographique, la pression sur les ressources et les effets du changement climatique ont aggravé la situation ces dernières décennies, avec des conséquences sanitaires et économiques répétées pour les ménages.

Le projet a bénéficié d’une approbation rapide au sein de la BAD : le Conseil d’administration a validé le dossier le 5 novembre 2025 et la convention a été signée une semaine plus tard, selon le représentant pays de la banque. Les autorités nigériennes et les équipes de la BAD ont souligné l’inscription du PREPAAR dans les priorités nationales et régionales en matière d’eau et d’assainissement.

Composantes techniques, bénéficiaires et retombées économiques

La première phase du PREPAAR prévoit plusieurs volets d’infrastructures et d’appui technique. Sur le plan hydraulique, le projet comprend l’équipement de trente forages, la construction de deux bâches de reprise totalisant 1 500 m³ et d’un réservoir principal de 3 000 m³, ainsi que la mise en place de deux systèmes d’adduction multi-villages pour améliorer la desserte des localités périphériques.

En matière d’assainissement, le dispositif intègre la création d’une station de traitement des boues de vidange à Zinder et des campagnes d’hygiène appuyées par des études techniques et sanitaires destinées à préparer une seconde phase d’intervention. Les projections incluses dans le dossier indiquent que 483 000 personnes bénéficieront d’un accès nouveau ou amélioré à l’eau potable et que 507 000 habitants, dont 225 000 femmes, seront atteints par des actions de sensibilisation à l’assainissement.

Le projet cible également la réduction des pratiques à risque : le taux d’utilisation des latrines, évalué à 23,5 % aujourd’hui, est appelé à augmenter significativement selon les estimations techniques jointes au projet. Pour faciliter l’accès à l’eau des ménages vulnérables, 12 000 branchements sociaux seront réalisés.

Sur le plan économique, le PREPAAR est présenté comme un moteur d’emplois locaux : la banque estime la création de 1 265 postes, dont 735 emplois directs et 530 emplois indirects. La répartition prévue indique 954 emplois pour des hommes et 230 pour des femmes, ainsi que 81 opportunités destinées aux jeunes, parmi lesquelles 25 places réservées à des filles.

Le projet s’inscrit dans le cadre stratégique du pilier 2 de la stratégie pays de la BAD et correspond aux priorités du Programme pour la Refondation de la République (PRR 2000) 2025-2029 et au Programme sectoriel Eau et Assainissement 2016-2030, ainsi qu’à l’Objectif de Développement Durable n°6. Le portefeuille de la BAD au Niger atteint désormais environ 700 milliards de francs CFA, répartis sur 22 projets