Niger : À Agadez le président Tiani accueilli en libérateur

Le président Abdourahamane Tiani a été accueilli mercredi 12 novembre par des milliers de personnes à Agadez lors d’un déplacement effectué par voie terrestre depuis la région de Tahoua, au cours duquel il a promis de renforcer la souveraineté nationale sur les ressources minières et appelé les Nigériens « à se ressaisir et rester debout pour défendre la patrie ». Le meeting tenu à l’arène Aboubacar Djibo a réuni un public nombreux et s’est déroulé dans une ambiance de forte mobilisation populaire.

Parti de Tahoua dans la matinée, le cortège présidentiel a multiplié les haltes le long du trajet. À chaque arrêt, le chef de l’État est descendu de son véhicule pour saluer les habitants, échanger avec eux et écouter leurs préoccupations. La délégation a traversé plusieurs localités, avec des cortèges de motos et de véhicules qui ont parfois ralenti la progression en raison de l’afflux de citoyens venus accompagner le convoi.

À l’entrée de la région d’Agadez, le gouverneur, le Colonel-Major Souleymane Amadou Moussa, a pris congé du président à Tamaya avant l’entrée en territoire agadezien. Des rassemblements ont eu lieu dans des localités telles que Tiguirwit, Bab Salam et Amataltal ; banderoles et pancartes affichaient des messages de bienvenue en tamasheq et en haoussa, parmi lesquels « Barka da Zuwa » et « Tanimart ». La cérémonie a été marquée par des animations culturelles et des offrandes symboliques, dont des chameaux présentés par le Sultan de l’Aïr et d’autres notables.

Ressources, sécurité et appels à l’investissement

Lors de son allocution, le président Tiani a évoqué les importantes ressources naturelles de la région — uranium, pétrole, cuivre, or et charbon — et a dénoncé le faible bénéfice perçu jusqu’à présent par les populations locales. Il a rappelé que 68 années d’exploitation de l’uranium dans le nord du pays avaient suscité un sentiment d’injustice et annoncé des mesures visant à « faire appartenir la richesse au pays », en précisant que certaines sociétés des secteurs de l’uranium et de l’or seront nationalisées ou replacées sous contrôle national afin d’en redistribuer les retombées.

Le chef de l’État a indiqué que ces ressources seraient revalorisées avec l’appui de nouveaux partenaires et a cité des projets agricoles pour les vastes plaines de l’Irhazer. Il a également mentionné le Programme de la Grande Irrigation dont bénéficierait la région et les mesures prises pour réguler l’exportation de certains produits céréaliers, avec l’objectif déclaré de stabiliser les prix sur le marché national.

Sur les questions de sécurité, Tiani a souligné les efforts engagés pour renforcer les Forces de Défense et de Sécurité : recrutement, équipement et formation. Il a rendu hommage aux figures historiques de la résistance, citant Koacen et Tegama, et a lancé un appel à la mobilisation civique en invitant la population à défendre le territoire. Aux opérateurs économiques, il a lancé un message en faveur de l’« investissement patriotique » dans des secteurs tels que la transformation agroalimentaire, la production de matériaux de construction et les initiatives locales génératrices d’emplois, saluant par ailleurs ceux qui contribuent déjà aux secteurs sociaux de base.

Le président a réaffirmé la préoccupation de l’État pour des secteurs prioritaires identifiés par la population : sécurité, routes, eau potable, santé, électricité et éducation. Lors du rassemblement, la parole présidentielle a été suivie de manifestations de soutien exprimées par des chants, youyous et biyanou, ainsi que par la présence compacte des habitants de la ville et des environs qui