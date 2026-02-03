Nelson Monfort présente ses excuses après avoir soutenu Jean‑Marc Morandini

Nelson Monfort a présenté des excuses publiques après des propos tenus dans un entretien et perçus par une partie de l’opinion comme un soutien à Jean‑Marc Morandini, quelques jours seulement après la condamnation définitive de ce dernier pour corruption de mineurs.

Le 22 janvier, interrogé par Mediapart sur la question du maintien de Jean‑Marc Morandini à l’antenne de CNews, l’ancien visage de France Télévisions est revenu sur sa relation professionnelle avec l’animateur. Il a déclaré que leurs collaborations s’étaient « plutôt bien passées », tout en se disant opposé aux faits qui ont été retenus contre Morandini. Lors de cet échange, Nelson Monfort a également évoqué la distinction, parfois débattue, entre l’homme et l’œuvre ainsi que sa lecture personnelle du pardon, nourrie par sa culture et ses convictions religieuses.

Ces formulations ont rapidement suscité une vive réaction sur les réseaux sociaux et dans les médias. De nombreux internautes et observateurs ont estimé que la prise de position, même nuancée, minimisait la gravité des actes pénalement établis et ne tenait pas suffisamment compte de la parole des victimes. La réaction publique a conduit le journaliste sportif à revenir sur ses propos pour en préciser le sens et en assumer la responsabilité.

Des excuses publiques et une mise au point

Invité de l’émission Censuré, animée par David Barbet pour le média belge Télépro, Nelson Monfort a répondu aux critiques en reconnaissant un regret. Il a affirmé, sans détour, oui, il regrette ses paroles, expliquant que ses déclarations avaient été, selon lui, mal interprétées mais reconnaissant également qu’elles avaient dépassé sa pensée.

Sur le plateau, il a tenté de clarifier sa position en expliquant son refus des logiques de meute et son aversion pour ce qu’il a qualifié de comportement consistant à « crier avec les loups ». Il a néanmoins précisé que cette posture ne signifiait en aucun cas une approbation des faits qui ont valu la condamnation de Jean‑Marc Morandini.

Au cours de son intervention, Nelson Monfort a cherché à dissocier l’expression de ses convictions personnelles — notamment autour du pardon et de la rédemption — de tout relativisme sur la gravité des actes jugés. Il a insisté sur le fait qu’il s’était exprimé à partir d’expériences professionnelles partagées et de croyances personnelles, et non pour remettre en question le travail de la justice ou la souffrance des victimes.

Pour marquer sa mise au point, il a réaffirmé avec force son rejet des comportements incriminés dans l’affaire Morandini. « Vous pensez bien que j’ai un rejet total de ce genre de comportement », a‑t‑il déclaré, rappelant qu’il a toujours défendu des valeurs de respect et qu’il entend continuer à le faire.