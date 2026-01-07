N’Dali: un nourrisson jeté sur un tas d’ordures après sa naissance, la mère interpellée

Un fait divers troublant a été enregistré le 24 décembre 2025 dans la commune de N’Dali, dans le département du Borgou. Une jeune femme âgée de 25 ans a donné naissance à un enfant avant de l’abandonner sur un tas d’ordures, quelques instants après l’accouchement.

Selon les informations rapportées par Bip Radio, la jeune mère avait auparavant informé le père présumé de sa grossesse. Ce dernier aurait toutefois rejeté toute responsabilité, affirmant ne pas être disposé à assumer la paternité.

Malgré cette situation, la grossesse est arrivée à terme. Après la naissance du nouveau-né, la mère aurait décidé de s’en débarrasser en l’abandonna sur un tas d’ordures.

Alertés, des riverains sont intervenus à temps pour récupérer l’enfant, avant d’entreprendre des recherches afin d’identifier l’auteure de l’acte d’abandon de bébé.

La jeune femme a été rapidement retrouvée. Interrogée par les habitants, elle a expliqué les circonstances qui l’auraient conduite à poser cet acte. Elle a ensuite été remise aux éléments de la Police républicaine, chargés de poursuivre la procédure conformément à la loi.