Nathalie Lévy détaille l’interruption du tournage pendant l’interview d’Arielle Dombasle

Nathalie Lévy est revenue mercredi 18 mars 2026, sur le plateau du Buzz TV, sur les coulisses d’En Aparté (CANAL+), en évoquant des séquences d’une intensité émotionnelle telle qu’elles ont parfois contraint la production à interrompre le tournage, notamment lors d’un passage d’Arielle Dombasle où il a fallu arrêter pour la remaquiller.

La journaliste a rappelé le concept singulier de l’émission : une entrevue sans présence visible du journaliste à l’écran, un dispositif destiné à favoriser une parole plus libre et intime. Selon Nathalie Lévy, ce parti pris de mise en scène, minimaliste et centré sur l’invité, crée les conditions pour des confidences puissantes et, à l’occasion, pour des moments de grande émotion.

Parmi les exemples cités, Nathalie Lévy a mentionné des réactions étonnantes et poignantes de personnalités invitées, en particulier celles de Léa Drucker et d’Arielle Dombasle. Concernant cette dernière, la journaliste a expliqué qu’Arielle Dombasle a été prise d’un tel émoi pendant l’enregistrement qu’il a été nécessaire d’interrompre le tournage pour la remaquiller.

Des invités submergés par l’émotion

Le récit de Nathalie Lévy met en lumière la mécanique du programme : une pièce épurée, une baie vitrée donnant sur l’extérieur et une voix off qui conduit l’entretien. « La baie vitrée de l’émission réussit à les plonger dans un endroit ou à les replonger dans un moment de vie important », a indiqué la journaliste, expliquant comment ce décor participe à l’intensité des échanges.

Ce dispositif technique et esthétique favorise, d’après elle, une forme d’introspection. Sans caméra frontale ni présence ostensible du journaliste dans le champ, les invités se retrouvent dans une situation propice à la confidence, où le rythme de la parole et la proximité donnent accès à des souvenirs personnels, parfois douloureux.

La journaliste a ajouté que, au fil des numéros, la dynamique de l’interview peut amener les invités à se livrer davantage. « À un moment, le dialogue est tel qu’ils se racontent davantage… », a-t-elle affirmé, soulignant l’effet de confiance instauré par le format.

Diffusée sur CANAL+, En Aparté s’est ainsi imposée comme un rendez-vous distinct du paysage audiovisuel, évitant le cadre promotionnel traditionnel pour privilégier un espace d’échange intime. Les exemples cités par Nathalie Lévy témoignent des conséquences pratiques de ce parti pris éditorial : des arrêts de tournage rendus nécessaires par des réactions émotionnelles fortes.

Les confidences de la journaliste ont été livrées dans le cadre de son passage au Buzz TV le 18 mars 2026, où elle est revenue sur ces moments marquants rencontrés lors des enregistrements de son émission.