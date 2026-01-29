Nagui cité après des questions sur l’usage de fonds publics et sa fortune

Nagui est au centre d’un débat public depuis plusieurs semaines après son audition devant la commission d’enquête parlementaire sur le fonctionnement et le financement de l’audiovisuel public. L’intervention du présentateur-producteur a suscité des réactions vives, certains commentateurs laissant entendre qu’il aurait profité de manière abusive de fonds publics, tandis qu’un confrère a décidé de prendre sa défense publiquement.

Présentateur de longue date sur le service public, Nagui est associé à des formats populaires tels que N’oubliez pas les paroles et Taratata. L’audition à laquelle il a été soumis visait à interroger les mécanismes entourant les rémunérations, les modalités de production et les relations entre animateurs, sociétés de production et chaînes publiques, autant de sujets au cœur des missions de contrôle parlementaire.

Sur les réseaux sociaux et dans certains médias, la mise en avant de sa fortune et de ses revenus a alimenté une polémique parfois qualifiée d’excessive par des observateurs. Ces prises de position ont contribué à transformer un exercice de contrôle démocratique en débat public tendu, confrontant légitimité du contrôle et vitriol médiatique à l’égard d’un visage du service public.

Thomas Isle défend la distinction entre rémunération et malversation

Intervenant sur le plateau de l’émission TV Mag, le journaliste et animateur Thomas Isle a estimé que la présence de l’animateur devant la commission n’était pas en soi problématique, tout en critiquant la tournure prise par les critiques. Il a d’abord rappelé que « Je trouve cela normal que tout le monde doive rendre des comptes au service public. Cela ne me semble pas totalement illégitime », soulignant l’exigence de transparence lorsque des fonds publics sont en jeu.

Thomas Isle a ensuite dénoncé ce qu’il a perçu comme une dérive dans le traitement médiatique et sur les réseaux sociaux : « Après les attaques contre lui, contre ce qu’il a gagné et jeter les gens en pâture comme cela a été fait, je trouve qu’il y a un côté un peu gênant là-dedans… » Sa prise de position vise à rappeler les limites du débat public lorsque celui-ci bascule vers l’attaque personnelle.

Le journaliste a par ailleurs insisté sur la nécessité de distinguer une rémunération élevée d’une malversation : « Surtout que je ne crois pas que ce soit de l’argent que Nagui ait volé », a-t-il déclaré. Il a rappelé que l’attribution des émissions et des contrats relève de France Télévisions : « C’est France Télévisions qui lui a accordé toutes ces émissions, donc c’est au groupe de répondre s’il considère que c’est trop », a-t-il précisé.

Enfin, Thomas Isle a souligné la contribution de l’animateur à l’économie de la chaîne en pointant la réussite commerciale de ses concepts : « Nagui a proposé des concepts qui ont fonctionné et qui sont devenus très importants pour la régie publicitaire de France Télévisions ».