Nabilla Benattia : son fils dit « Le Burj Khalifa, ils vont le casser »

Dubaï a été visée par des explosions dans la nuit du 28 février au 1er mars, après des frappes et des ripostes régionales, et une ancienne vidéo du fils de la star des réseaux Nabilla Benattia, Leyann, refait surface : filmé il y a environ un mois, l’enfant évoquait la destruction du Burj Khalifa, la plus haute tour de la ville, alors que les autorités signalent que les Émirats ont été la cible de centaines de projectiles.

Nabilla Benattia, connue pour sa notoriété issue des émissions de téléréalité et sa présence importante sur les réseaux sociaux, vit à Dubaï depuis 2020. Elle s’y est installée après la naissance de son premier enfant, Milann, et y a ensuite accueilli un second fils, Leyann, en 2022 avec son compagnon Thomas Vergara. La créatrice de contenu partage fréquemment des images de son quotidien et de sa vie familiale, et ses enfants apparaissent régulièrement dans ses publications.

Selon les éléments rapportés dans le texte, la nuit du 28 février au 1er mars a été marquée par des frappes et des vols d’engins qui ont visé les Émirats arabes unis : 137 missiles et 209 drones auraient été lancés, et des débris d’un drone ont provoqué un incendie près de l’hôtel Burj Al Arab. Des appareils ont également frôlé le Burj Khalifa, menaçant plusieurs sites emblématiques de Dubaï. Ces informations sont citées dans le compte rendu des événements ayant suivi des opérations militaires évoquées dans la région.

Dubaï et la vidéo de Leyann : les images réapparaissent

Une vidéo de Leyann, tournée il y a environ un mois dans un restaurant où il se trouve avec sa mère, circule à nouveau sur les réseaux sociaux après les incidents. Dans l’enregistrement, l’enfant se tourne vers Nabilla et prononce ces mots : « Le Burj Khalifa, ils vont le casser ! Après, plus de Burj Khalifa ! Avec l’avion, qui vole jusqu’à la tête du Burj Khalifa ». Face à cette déclaration, Nabilla répond dans la vidéo : « Mais ils vont pas le casser ! »

La réapparition de cet extrait a suscité des réactions contrastées sur Internet. Certains internautes ont interprété les paroles de l’enfant comme une forme de prémonition, tandis que d’autres ont relativisé en rappelant qu’un enfant peut répéter des images ou des discours entendus dans les médias : « Il a rien pressenti du tout. C’est un enfant, il a dû voir des images de guerre à la télé, en entendre parler et forcément ça ressort », rapporte le texte.

À ce stade, le Burj Khalifa demeure intact selon les éléments disponibles, et la diffusion de la vidéo a alimenté les échanges en ligne sur la coïncidence entre les paroles de l’enfant et les incidents récents à Dubaï.