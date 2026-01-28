Muriel Robin se confie à 70 ans sur sa jeunesse

Ce jeudi 29 janvier 2026, TF1 diffuse un nouvel épisode de la série Master Crimes, dans laquelle Muriel Robin tient le rôle principal de Louise Arbus, professeure de psychocriminologie. L’actrice évoque à la fois la saison en cours, les personnages et des confidences personnelles, alors que la série poursuit sa diffusion sur la chaîne.

Dans Master Crimes, Louise Arbus est décrite comme une universitaire reconnue sur l’ensemble du territoire français et régulièrement consultée par les enquêteurs. Le commissaire Rugasira fait ainsi appel à elle pour éclairer des scènes de crime, positionnant le personnage au croisement du polar et de l’expertise scientifique en criminologie.

Muriel Robin partage l’affiche de la série avec plusieurs comédiens, et la narration mêle éléments policiers et tonalités plus légères. La présence de la professeure au cœur des enquêtes constitue l’axe central de cette saison qui met en scène à la fois des affaires et la dynamique entre le corps enseignant et ses étudiants.

« Je trouve que c’est, pour le moment, la meilleure saison ! »

Dans les colonnes de Télé 7 Jours, Muriel Robin a qualifié ce troisième volet comme «, pour le moment, la meilleure saison ». Elle souligne la qualité des intrigues et les lieux de tournage, ainsi que l’arrivée de deux nouveaux élèves, Allyson et Mika, dans le groupe autour de Louise Arbus. Selon l’actrice, ces éléments contribueront à marquer ce nouvel épisode de la série.

Muriel Robin a également évoqué un épisode particulièrement singulier : un huis clos au cours duquel Louise, ses élèves et la capitaine Barbara Delandre se retrouvent pris en otages. Elle indique que ce passage a été « un moment particulier à jouer », sans en livrer davantage sur le déroulé ou l’issue de la séquence. L’actrice insiste sur l’équilibre recherché par Master Crimes entre le polar et la comédie.

Parallèlement à ses commentaires sur la série, Muriel Robin a fait des confidences sur son parcours personnel au cours d’une interview pour l’émission 50′ Inside. Elle y est revenue sur un rapport problématique à l’alcool qui, selon elle, trouve une racine précise dans son enfance : « Mon père avait eu la mauvaise idée de me faire boire une bouteille de Sancerre à 12 ans. C’était rentré dans mon disque dur », a-t-elle déclaré.

L’actrice a décrit son passé comme celui d’« une alcoolique mondaine », reconnaissant qu’il était anormal de consommer du champagne fréquemment. Elle rapporte qu’à la rencontre d’Anne Le Nen, et malgré un travail personnel engagé, cette dernière lui a signifié qu’elle ne pouvait pas rester spectatrice d’une autodestruction : « Si tu veux te détruire, vas-y, mais moi je ne peux pas regarder quelqu’un que j’aime s’anéantir », a-t-elle cité.

Sur RTL, Muriel Robin a abordé la transformation personnelle liée à sa relation avec Anne Le Nen, admettant qu’elle n’était « pas fréquentable » avant cette rencontre. Elle a déclaré : « Elle serait arrivée cinq ans avant, franchement, elle ne m’aurait même pas calculée », évoquant un long travail sur elle-même. Anne Le Nen figure également au générique de Master Crimes et, selon Muriel Robin, il n’y a plus de disputes sur le tournage à présent, même si au début elles se sont déjà affrontées quand l’actrice n’avait pas achevé son travail préparatoire : « C’était toujours à cause de moi. »