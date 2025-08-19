Mousson meurtrière au Pakistan, près de 400 morts

Les autorités pakistanaises ont annoncé mardi 19 août que les pluies de mousson torrentielles ont fait au moins 393 morts depuis le 14 août, alors que les opérations se poursuivent pour dégager des dizaines de corps encore ensevelis. L’Autorité nationale de gestion des catastrophes (NDMA) précise que 356 de ces décès ont été recensés dans la province montagneuse du Khyber-Pakhtunkhwa, dans le nord-ouest du pays, à la frontière avec l’Afghanistan. Au total, la NDMA indique que 706 Pakistanais ont péri depuis le 26 juin dans cette saison des pluies qui, selon les prévisions, devrait se poursuivre jusqu’à la mi-septembre.