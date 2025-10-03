Nigeria

Mondial U20 2025: le Nigeria s’offre l’Arabie Saoudite au bout du suspense

Les Flying Eagles du Nigeria se sont relancés au Mondial U20 en battant l’Arabie saoudite (3-2) au terme d’un match à suspense. Un succès arraché dans le temps additionnel qui leur permet de rester en course pour la qualification.

Des U20 nigérians célèbrent leur victoire
Les Flying Eagles ont relancé leur parcours en Coupe du monde U20 après une victoire haletante (3-2) face à l’Arabie saoudite, ce vendredi. Nasiru Salihu a rapidement ouvert le score d’une tête précise (10e), avant qu’Amar Al Yuhaybi n’égalise pour les Saoudiens (21e).

Amos Ochoche a redonné l’avantage au Nigeria d’un tir dans la surface (38e), mais Talal Haji, entré en jeu, a rétabli la parité dès le retour des vestiaires (50e). Finalement, c’est le capitaine Daniel Bameyi qui a délivré son équipe dans le temps additionnel, transformant un penalty décisif.

Grâce à ce succès, les septuples champions d’Afrique grimpent à la troisième place du groupe F avec trois points en deux rencontres, derrière la Colombie et la Norvège (4 pts). Les Nigérians joueront leur qualification dimanche matin face à la Colombie.

