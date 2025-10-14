Mondial 2026 (Q): trois places encore à prendre dans la zone Afrique

À quelques heures de la clôture des éliminatoires africaines, trois billets pour la Coupe du monde 2026 restent à décrocher, promettant une soirée décisive sur le continent.

À l’approche de la dernière journée des éliminatoires africaines pour la Coupe du monde 2026, la tension est à son comble. Si six nations ont déjà validé leur billet, trois places automatiques restent encore à pourvoir. Le Ghana, la Tunisie, le Maroc, le Cap-Vert, l’Algérie et l’Égypte sont d’ores et déjà assurés de participer au Mondial organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Dans le groupe B, le Sénégal est en position idéale. Les Lions de la Téranga (21 points) n’ont besoin que d’une victoire, mardi à domicile face à la Mauritanie, pour entériner leur qualification. Le groupe C, lui, reste indécis. Le Bénin, l’Afrique du Sud et le Nigeria peuvent encore rêver. Les Guépards n’ont besoin que d’un nul face aux Super Eagles pour décrocher leur ticket. Les Bafana Bafana devront battre le Rwanda, tandis que le Nigeria doit impérativement s’imposer face au Bénin et espérer un faux pas sud-africain.

Dans le groupe F, la Côte d’Ivoire (23 points) aborde son dernier match à domicile contre le Kenya (12 points) en position de force. Un succès suffirait aux Éléphants pour composter leur billet. Mais en cas de contre-performance, le Gabon (22 points) pourrait lui ravir la première place s’il l’emporte à Libreville contre le Burundi (10 points).

Pour rappel, l’Afrique dispose de neuf places directes pour la Coupe du monde 2026. Les quatre meilleurs deuxièmes disputeront des barrages intercontinentaux, dont le vainqueur affrontera une équipe venue d’Asie, d’Amérique du Sud, d’Océanie ou de la CONCACAF pour tenter de rejoindre le gratin mondial.