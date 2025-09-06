Mondial 2026 (Q): Messi égale un record de Cristiano Ronaldo

Auteur d’un doublé vendredi face au Venezuela (3-0), le capitaine de la sélection argentine, Lionel Messi, a rejoint Cristiano Ronaldo au classement des meilleurs buteurs de l’histoire des qualifications pour la Coupe du monde.

Le joueur de l’Inter Miami a frappé à la 39e et à la 80e minute, avant que Lautaro Martínez ne scelle la victoire de l’Albiceleste. Avec désormais 36 réalisations en éliminatoires, Messi égale ainsi son éternel rival portugais. Les deux hommes ne sont devancés que par le Guatémaltèque Carlos Ruiz, recordman avec 39 buts.

Le stade Monumental de Buenos Aires a réservé une ovation mémorable au septuple Ballon d’Or, entré sur la pelouse main dans la main avec ses enfants.

Âgé de 38 ans, Messi a récemment laissé entendre qu’il pourrait ne pas disputer le Mondial 2026, ce qui ferait de cette campagne qualificative son dernier grand rendez-vous international. Sacré champion du monde en 2022, il affiche déjà 46 trophées au palmarès, un record absolu dans l’histoire du football.