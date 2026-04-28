LDC: les onze entrants de PSG – Bayern

À quelques heures du choc au Parc des Princes, le PSG et le Bayern Munich ont dévoilé leurs onze de départ pour la demi-finale aller de Ligue des champions. Paris récupère Vitinha, tandis que Munich doit composer sans plusieurs cadres blessés.

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Le Paris Saint-Germain s’apprête à vivre une soirée européenne de très haut niveau. Ce mardi, au Parc des Princes, le club de la capitale reçoit le Bayern Munich pour la demi-finale aller de la Ligue des champions. Pour ce rendez-vous, Luis Enrique aborde la rencontre avec un groupe presque au complet. Remis de sa blessure, Vitinha retrouve immédiatement une place de titulaire au cœur du jeu parisien. Seul le jeune Quentin Ndjantou manque à l’appel.

Côté bavarois, Vincent Kompany doit composer avec plusieurs absences notables, notamment celles de Serge Gnabry et Raphaël Guerreiro, toujours à l’infirmerie. Malgré ces forfaits, l’ossature allemande reste solide, emmenée par Manuel Neuer et Harry Kane. Dans les cages parisiennes, Matvey Safonov est titularisé, derrière une défense articulée autour de Marquinhos, capitaine, accompagné de Willian Pacho, Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Au milieu, Warren Zaïre-Emery et João Neves épaulent Vitinha, tandis que l’attaque repose sur Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia.

En face, le Bayern s’appuie sur son capitaine Neuer, protégé par une ligne défensive composée de Josip Stanišić, Dayot Upamecano, Jonathan Tah et Alphonso Davies. Dans l’entrejeu, Joshua Kimmich et Aleksandar Pavlović auront la charge d’alimenter un trio offensif composé de Michael Olise, Jamal Musiala et Luis Díaz, en soutien de Kane.

Les compos officielles:

PSG : Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Neves – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Bayern : Neuer (c) – Stanisic, Upamecano, Tah, Davies – Kimmich, Pavlovic – Olise, Musiala, Diaz – Kane.