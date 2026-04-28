Football : Mohamed Salah blessé avant la Coupe du Monde 2026

La rencontre entre Liverpool et Crystal Palace a pris une tournure préoccupante quand Mohamed Salah a dû quitter le terrain à la 60e minute, visiblement touché. L’attaquant égyptien, habitué à peser lourd dans le jeu des Reds, n’a pas pu poursuivre la partie, provoquant immédiatement des interrogations sur l’impact de cette blessure pour la suite de sa saison, tant en club qu’en sélection.

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Du côté de la fédération égyptienne, la réaction a été rapide : le sélectionneur Hossam Hassan et son équipe technique ont pris attache avec l’entourage du joueur pour obtenir des informations médicales et suivre l’évolution de son état. Les premiers examens réalisés par le staff médical indiquent une possible élongation des ischio‑jambiers. Ce diagnostic provisoire suscite une vive inquiétude chez les Pharaons, qui pourraient se retrouver privés de leur capitaine pour les prochains rendez‑vous internationaux si la lésion s’avère plus sérieuse.

Des bilans complémentaires sont en cours afin de préciser la gravité de la blessure et d’estimer la durée d’indisponibilité. Les résultats définitifs, attendus ce jeudi, permettront au staff de définir si Salah aura simplement besoin d’un court repos et d’un programme de récupération, ou si une absence prolongée des terrains sera à prévoir. Dans l’immédiat, le club et la sélection observent une période d’attente, partagée entre prudence et appréhension.

Enjeux sportifs et gestion de la blessure

Sur le plan médical, une élongation des ischio‑jambiers englobe un spectre de lésions dont le pronostic dépend de l’étendue des fibres musculaires atteintes : une atteinte légère peut entraîner quelques semaines d’arrêt, tandis qu’une blessure plus importante requiert une rééducation plus longue et un suivi strict pour limiter les risques de récidive. Les équipes soignantes de Liverpool et de la sélection égyptienne devront coordonner leurs protocoles pour garantir un retour progressif et sécurisé.

Sportivement, l’absence éventuelle de Salah poserait un vrai défi pour Liverpool, qui devra réorganiser son attaque et s’appuyer sur d’autres profils pour maintenir son niveau offensif. Pour l’Égypte, la perte temporaire de son leader technique et symbole pourrait compliquer les préparations et la stratégie à l’approche des matches à venir. Les décisions qui seront prises après les examens détermineront les options de remplacement et le planning de réintégration du joueur.

Au-delà de l’aspect purement physique, les choix de gestion—repos, rééducation en centre spécialisé, retour progressif à l’entraînement collectif—seront scrutés tant par les supporters que par les instances concernées. Les prochains jours seront donc essentiels pour éclairer l’incertitude entourant la condition du N°11 des Reds et préparer au mieux son éventuel retour sur les pelouses.