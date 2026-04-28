Hugues Ngouelondélé reconduit ministre des Sports du Congo

En poste depuis 2018, Hugues Ngouelondélé retrouve la direction du ministère des Sports, un choix gouvernemental qui privilégie la continuité plutôt que le renouvellement. Chargé désormais de piloter les prochains mandats de la Direction des Sports Nationaux (DSN), il entame une nouvelle période à la tête d’un département stratégique pour le pays.

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Cette reconduction se déroule toutefois dans un contexte particulièrement tendu. Le football national traverse une crise profonde au sein de la FECOFOOT, entre rivalités institutionnelles et menaces de sanctions émanant de la CAF et de la FIFA. À cela s’ajoutent des performances sportives en demi-teinte et des critiques récurrentes sur la lenteur des travaux d’infrastructures, facteurs qui accentuent la défiance entre acteurs de terrain et autorités de tutelle.

Face à ces éléments, l’opinion publique est partagée : certains estiment qu’un maintien à la tête du ministère offre la stabilité nécessaire pour conduire des réformes de fond, tandis que d’autres redoutent un manque d’innovation et un risque d’enlisement. Pour beaucoup, les attentismes doivent laisser place à des mesures visibles et rapides.

Enjeux et priorités immédiats

La situation au sein de la fédération de football impose une attention particulière. Les accès aux instances continentales et mondiales peuvent être compromis si les conflits internes persistent ou si des ingérences sont constatées, exposant ainsi le pays à des suspensions aux conséquences lourdes pour les compétitions et les jeunes talents.

Outre les querelles de gouvernance, le bilan sportif pèse sur la crédibilité des dirigeants. Les résultats des sélections nationales, attendus par les supporters et les partenaires, n’ont pas toujours répondu aux ambitions affichées, ce qui nourrit la pression sur le ministre pour qu’il présente rapidement un plan d’action clair.

La lenteur observée dans la réalisation et l’entretien des infrastructures reste un point de crispation. Clubs, entraîneurs et joueurs réclament des installations adaptées pour préparer convenablement les compétitions et former les nouvelles générations, alors que le calendrier des investissements publics et privés stagne.

Pour inverser la tendance, des voix appellent à une démarche axée sur la transparence, la concertation et la professionnalisation des instances sportives. Audit des structures, clarification des compétences entre acteurs et relance des projets d’infrastructures figurent parmi les pistes souvent évoquées pour restaurer la confiance.

Les prochains mois devraient permettre de mesurer la capacité de l’équipe ministérielle à régler les conflits de gouvernance et à impulser une dynamique de performance : le monde sportif attend désormais des initiatives concrètes pour sortir de l’impasse et relancer une trajectoire positive.