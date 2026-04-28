Mondial 2026 – Portugal vs RDC : la FIFA réserve près de 5 000 billets aux supporters congolais

Le Gouvernement de la République démocratique du Congo a intensifié ses préparatifs pour assurer une forte représentation de ses supporters lors de la Coupe du monde 2026. Lors du Conseil des ministres tenu à Kinshasa le vendredi 24 avril, l’exécutif a passé au crible les dossiers liés à la participation des Léopards et a adopté les grandes orientations du calendrier technique qui encadrera la période de préparation.

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Parmi les points examinés figuraient le choix des centres de stage et la sélection des équipes susceptibles d’affronter la sélection congolaise lors de rencontres amicales, étapes jugées indispensables avant d’aborder la phase finale organisée aux États-Unis. Ces décisions doivent permettre d’optimiser la préparation sportive et logistique de l’équipe nationale.

L’annonce la plus remarquée concerne la rencontre inaugurale du groupe face au Portugal : près de 5 000 places ont été réservées pour les supporters congolais pour le match programmé le 17 juin 2026 à Houston (Texas). Le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a confirmé que la FIFA a ouvert un portail de vente dédié à la République démocratique du Congo et que les modalités d’achat seront prochainement communiquées par la Fédération congolaise de football association (FECOFA).

Organisation des ventes et mobilisation des supporters

Cette mesure vise à répondre aux préoccupations des fans, nombreux à craindre une pénurie de billets pour cet événement planétaire. Le gouvernement insiste sur son engagement à accompagner tant l’équipe qu’une délégation de supporters, afin de garantir une présence digne et organisée sur place.

Les autorités ont lancé la dynamique visant à voir la population congolaise massivement supportée à Houston, transformant cette échéance sportive en une large démonstration de soutien populaire aux Léopards.

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