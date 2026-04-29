Affaire Ajavon Maryline: une liaison clandestine qui finie par un mélodrame et une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité

Le verdict est tombé dans une affaire qui avait profondément ému l’opinion publique. Reconnu coupable de l’assassinat de la sage-femme Ajavon Maryline, Rémi Bento a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, a rapporté Le Potentiel.

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La décision, rendue ce mardi 28 avril 2026, sanctionne un crime qualifié de particulièrement odieux par la juridiction, au regard des circonstances et de l’extrême violence des faits.

Les événements remontent au début du mois de janvier 2026. Après avoir quitté son lieu de travail, la victime disparaît dans des conditions jugées inquiétantes. Les investigations menées par les forces de sécurité permettront de retrouver son corps sans vie, présentant des indices manifestes de brutalité.

Au fil de l’enquête, les soupçons se sont rapidement portés sur Rémi Bento. Son implication a été établie grâce à un faisceau d’éléments concordants, conduisant la justice à retenir sa responsabilité pénale et à prononcer la peine la plus lourde prévue par la loi.

Affaire Rémy Bento : chronologie d’un drame annoncé

L’affaire qui a conduit à la condamnation à perpétuité de Rémi Bento trouve ses racines dans une relation intime devenue toxique, sur fond de chantage, de ruptures mal digérées et d’une spirale de violence qui s’est refermée sur Marilyne Ajavon.

En 2023, Marilyne Ajavon croit avoir définitivement tourné la page d’un épisode douloureux de sa vie. Sage-femme d’État, épouse d’un officier supérieur de l’armée, elle a rompu une liaison clandestine avec Rémi Bento, homme d’affaires prospère à Cotonou, marié et père de famille.

La séparation est nette. Elle bloque tout contact, déterminée à reprendre le contrôle de son quotidien et de son ménage.

Mais la rupture ne signe pas la fin de l’emprise. Pour forcer un rapprochement, Rémi Bento diffuse à l’une des sœurs de Marilyne des images intimes prises durant leur relation.

La pression fonctionne. Marilyne accepte une rencontre, qui se déroule dans le garage de son ancien amant. Des heures de discussion, à bord de son véhicule, ravivent souvenirs et tensions.

La première chute judiciaire

Peu après, Rémi Bento disparaît, change de cartes SIM et tente de se soustraire aux regards exacerbée par les chantages, Maryline a décidé de se confier aux forces de l’ordre. Rémi est finalement interpellé à Grand-Popo à la fin de l’année 2023. Traduit devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, il est condamné à 24 mois de prison ferme pour sextorsion, assortis d’une lourde amende.

Prison, rancœur et promesses

Incarcéré à la prison de haute sécurité de Missérété, Rémi Bento nourrit une rancœur persistante. Un secret continue de les lier. Durant leur liaison, Marilyne lui avait confié une grossesse non désirée, qui s’était soldée par une interruption volontaire après le refus de son époux de reconnaître l’enfant.

Depuis sa cellule, Rémi reprend contact. Marilyne exprime ses regrets et promet d’aider à régler l’amende pour accélérer sa libération. Le 4 novembre 2025, il sort de prison. Son univers s’est effondré: garage fermé, affaires à l’arrêt, isolement familial.

Le passage à l’irréparable

Le jeudi 8 janvier 2026, lors des Vodun Days à Ouidah, le drame se noue. La Lexus de Marilyne Ajavon est incendiée. À l’intérieur, son corps, ligoté, est retrouvé sans vie. Rémi Bento, partiellement brûlé, est maîtrisé par des riverains puis pris en charge avant son placement en garde à vue.

L’enquête met en lumière un profil marqué par des antécédents violents, dont une agression antérieure sur un membre de sa propre famille. La justice retient l’assassinat avec préméditation.

Le verdict tombe en avril 2026 : la réclusion criminelle à perpétuité.