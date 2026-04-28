Bénin : nouvelle sortie conjointe de Patrice Talon et Romuald Wadagni sur les chantiers

Le président de la République Patrice Talon et le président élu Romuald Wadagni ont effectué, ce mardi, une visite de terrain à Ouidah. Les deux personnalités sont allées constater l’évolution des travaux de réhabilitation des couvents de cette cité à forte valeur historique et touristique.

Nouvelle sortie conjointe pour Patrice Talon et Romuald Wadagni. Ce mardi 28 avril 2026, les deux hommes ont mis le cap sur Ouidah, où ils ont visité les chantiers de réhabilitation des couvents, éléments clés du patrimoine culturel de la ville.

Cette descente s’inscrit dans une dynamique de suivi des projets structurants engagés dans cette cité emblématique du tourisme béninois. La réhabilitation des couvents vise notamment à valoriser les traditions, renforcer l’attractivité touristique et préserver l’identité culturelle de Ouidah.

Il s’agit de la deuxième apparition publique conjointe des deux personnalités en quelques jours. Avant cette visite, Patrice Talon et Romuald Wadagni s’étaient déjà rendus sur le site du Ouidah Golf Club, récemment achevé.

Ces sorties conjointes traduisent une volonté de continuité dans la conduite des projets de développement, notamment dans le secteur touristique, considéré comme un levier important de croissance pour le Bénin.

Pour rappel, Romuald Wadagni âgé de 49 ans, devient le 5e président de la République du Bénin sous l’ère du renouveau démocratique. Il a été élu suite à l’élection présidentielle du 12 avril 2026. Le natif de Lokossa entrera en fonction le dimanche 24 mai 2026 à 00 heure, conformément aux dispositions constitutionnelles.