Chris Hughton, ancien sélectionneur du Ghana (football), guéri d’un cancer de la prostate

Chris Hughton, l’ancien sélectionneur des Black Stars, annonce avoir vaincu un cancer de la prostate diagnostiqué l’an passé. L’entraîneur de 67 ans a été opéré en mai 2025 pour se faire retirer la prostate et affirme aujourd’hui être en pleine forme après sa convalescence.

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Selon ses déclarations, la période de récupération s’est déroulée sans complication majeure et il se sent revigoré un an après l’intervention. Il insiste sur le rôle de la rééducation et du maintien d’une activité physique pour récupérer énergie et moral.

Face à l’annonce de la maladie, Hughton raconte qu’il n’a pas cédé à la panique. Sa réaction initiale a été résolue : accepter le diagnostic, évaluer les options et aller de l’avant pour se soigner.

Diagnostic précoce, traitement choisi et message de prévention

Le cancer a été mis en lumière lors d’un contrôle médical de routine réalisé pendant son passage à Brighton. Les examens sanguins avaient révélé une élévation du taux d’antigène prostatique spécifique (PSA), ce qui a conduit à des investigations complémentaires et à une prise en charge rapide.

Appartenant à une catégorie à risque — homme noir de plus de 50 ans avec des antécédents familiaux — Hughton dit avoir bénéficié de conseils médicaux de qualité. Après avoir étudié toutes les possibilités thérapeutiques qui lui ont été présentées, il a opté pour l’ablation de la prostate.

Fort de cette expérience, l’ancien technicien souhaite désormais sensibiliser le public sur l’importance du dépistage précoce. Il rappelle que des contrôles réguliers peuvent permettre de détecter la maladie à un stade traitable et ainsi améliorer les chances de guérison.

Sur le plan sportif, Hughton a quitté la sélection ghanéenne en 2024. Sa carrière d’entraîneur englobe des passages à Brighton & Hove Albion, Newcastle United, Norwich City et Birmingham City. Il a dirigé 169 rencontres de Premier League et conduit à deux reprises des équipes vers la montée dans l’élite anglaise avec Newcastle et Brighton.