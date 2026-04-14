Mondial 2026: Lamine Yamal lance un appel poignant à Neymar

À la veille d’un rendez-vous européen crucial face à Atlético de Madrid, le jeune prodige du FC Barcelone Lamine Yamal a rendu un vibrant hommage à Neymar, son idole de jeunesse, exprimant son souhait de voir le Brésilien disputer la Coupe du monde 2026.

L’ailier du FC Barcelone, Lamine Yamal, a adressé un message plein d’admiration à Neymar Junior, espérant voir la star brésilienne participer à la prochaine Coupe du monde 2026. Interrogé avant le quart de finale retour de Ligue des champions entre le Barça et l’Atlético de Madrid, mardi, l’international espagnol de 18 ans n’a pas caché son affection pour celui qui a longtemps brillé au Camp Nou.

« J’espère que Neymar Jr sera à la Coupe du monde 2026 », a confié Yamal, dans des propos relayés par Fabrizio Romano. « C’est une source d’inspiration pour moi, une idole depuis mon enfance. » Actuellement joueur de Santos FC, Neymar n’a pas figuré dans la dernière liste du sélectionneur brésilien Carlo Ancelotti lors de la trêve internationale de mars. Ce dernier avait alors précisé que l’ancien attaquant du PSG et du Barça, âgé de 34 ans, devait retrouver une condition physique optimale pour prétendre à une place dans le groupe auriverde.





