Arabie saoudite: Hervé Renard viré avec effet immédiat

À quelques semaines de la Coupe du monde, la Fédération saoudienne a décidé de se séparer de Hervé Renard, plongeant la sélection de l’Arabie saoudite dans l’incertitude avant le tournoi.

Coup de tonnerre à quelques semaines d’une échéance majeure. Hervé Renard ne sera pas sur le banc de l’Arabie saoudite lors de la prochaine Coupe du monde. Le technicien français a été écarté de ses fonctions avec effet immédiat, une décision aussi soudaine qu’inattendue. Alors que sa continuité semblait acquise à la tête de la sélection saoudienne, la fédération a finalement tranché en faveur d’un changement radical à l’approche du tournoi. Une décision prise à moins de deux mois du coup d’envoi de la compétition, qui place désormais l’instance dirigeante face à une course contre la montre pour lui trouver un successeur.

Arrivé avec l’ambition de structurer et de faire progresser l’équipe nationale, Hervé Renard avait pourtant su imposer sa patte, fort de son expérience sur la scène internationale. Son départ précipité intervient donc dans un contexte délicat, à un moment où la stabilité apparaissait essentielle. Cette éviction soulève de nombreuses interrogations quant aux raisons profondes de ce choix et à ses conséquences sur la préparation de la sélection. Le futur sélectionneur devra rapidement prendre ses marques pour tenter de maintenir le cap avant le Mondial.

