Pèrèrè: une jeune fille meurt électrocutée à Nima Béri

Le quartier Nima Béri, dans la commune de Pèrèrè, a été frappé par un drame en pleine journée ce mardi 28 avril 2026. Une jeune fille y a perdu la vie à la suite d’une électrocution, plongeant la localité dans la stupeur.

Préparation de l’audio… 0:00 / 0:00 🔊 1x

Selon les premiers éléments recueillis par Fraternité, la victime s’apprêtait à étendre des vêtements sur une corde lorsqu’elle a été subitement traversée par une décharge électrique.

Alertés par la situation, des riverains sont intervenus pour tenter de lui porter assistance, sans succès. La jeune fille est décédée sur place, avant toute prise en charge médicale.

Dans le voisinage, l’émotion est vive. Parents, proches et habitants se sont rassemblés devant la concession familiale, exprimant leur incompréhension face à cette disparition brutale.

Informées, les autorités locales et les forces de sécurité se sont rendues sur les lieux pour procéder aux constats d’usage.

Une enquête a été ouverte afin d’établir avec précision les circonstances de l’accident. La commune de Pèrèrè demeure profondément marquée par cette tragédie.