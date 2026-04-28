Mali : apparition publique de Assimi Goita, quatre jours après les attaques du 24 avril

Quatre jours après une série d’attaques coordonnées d’ampleur inédite au Mali, le président de la transition, Assimi Goïta, est réapparu publiquement mardi 28 avril 2026 au palais de Koulouba, à Bamako. Cette apparition intervient dans un contexte de crise aiguë, marqué par des offensives simultanées ayant visé plusieurs villes stratégiques, dont la capitale et Kati, bastion du pouvoir militaire.

Les attaques, lancées autour des 24 et 25 avril, ont été caractérisées par des tirs nourris, des explosions et un attentat-suicide, notamment contre la résidence du ministre de la Défense, le général Sadio Camara, tué lors de l’assaut. L’armée malienne affirme avoir repris le contrôle de la situation et évoque la neutralisation de plus de 200 assaillants, sans fournir de bilan consolidé des pertes du côté des forces régulières et des civils.

Selon les autorités, ces opérations ont été menées par une alliance entre le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), affilié à Al-Qaïda, et le Front de libération de l’Azawad (FLA), un mouvement à dominante séparatiste. Cette coordination marque une évolution notable dans la dynamique du conflit, avec une capacité accrue à frapper simultanément plusieurs centres urbains et militaires.

Une réapparition à forte portée symbolique

L’apparition publique d’Assimi Goïta s’est faite à l’occasion d’une séquence mêlant gestes diplomatiques et actes de solidarité intérieure. Le 28 avril, il a d’abord reçu en audience officielle au palais de Koulouba l’ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali, Igor Gromyko. Cette rencontre constitue sa première apparition publique depuis les attaques et a été présentée par la présidence comme un signal de continuité du partenariat sécuritaire avec Moscou, dans un contexte de pression accrue sur les autorités maliennes.

Dans le même temps, le chef de la transition a effectué des visites auprès des victimes. Il s’est rendu au chevet des civils et militaires blessés, notamment au CHU Bocar Sidi Sidi de Kati, avant de se déplacer au domicile du général Sadio Camara pour présenter ses condoléances à sa famille. Selon les informations communiquées, il a également réaffirmé sa volonté de poursuivre les efforts engagés pour la sécurisation du territoire.

Cette double séquence, à la fois diplomatique et nationale, intervient après plusieurs jours de silence du chef de l’État, durant lesquels des rumeurs persistantes ont circulé sur son état de santé et sur la stabilité du pouvoir. L’absence de communication directe dans les premières heures de la crise avait alimenté les interrogations au sein de l’opinion.

Sur le plan politique, cette première sortie publique apparaît comme une opération de réaffirmation de l’autorité. En combinant un message à destination d’un partenaire stratégique et des gestes de compassion envers les victimes, Assimi Goïta cherche à montrer qu’il demeure aux commandes de l’appareil politico-militaire.

Toutefois, cette réapparition ne s’est pas accompagnée d’un discours structuré à la nation. Elle s’est traduite principalement par des images officielles et des communiqués, laissant encore en suspens les orientations précises de la réponse politique et militaire face à cette offensive.

Sur le terrain, les opérations de ratissage se poursuivent dans plusieurs régions, alors que le pays reste sous haute tension. L’ampleur des attaques, qui ont touché à la fois le nord, le centre et la capitale, met en évidence la persistance d’une insécurité structurelle malgré les dispositifs en place et les partenariats sécuritaires.

Au-delà du Mali, cette offensive suscite des inquiétudes à l’échelle régionale. Elle intervient dans un contexte où les pays du Sahel central font face à des menaces convergentes, avec des groupes armés capables de coordonner leurs actions et d’étendre leur influence sur plusieurs territoires.

La réapparition d’Assimi Goïta met fin aux rumeurs sur sa situation personnelle, mais elle ne dissipe pas les interrogations sur la gestion de la crise et les perspectives sécuritaires dans un pays confronté à une intensification des attaques.