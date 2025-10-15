Mondial 2026 (Q): les affiches des barrages

À l’issue de la dernière journée de qualification, le Gabon, le Cameroun, le Nigeria et la RD Congo ont validé leur ticket pour les barrages du Mondial 2026, prévues en novembre au Maroc. Découvez le programme complet de ce mini tournoi.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ

Les quatre nations africaines qualifiées pour les barrages de la Coupe du monde 2026 sont désormais connues. Le Gabon, le Cameroun, le Nigeria et la République démocratique du Congo ont confirmé leur participation à l’issue de la dernière journée disputée mardi soir.

Le Gabon a validé sa place en terminant deuxième du groupe F, grâce à sa victoire 2-0 face au Burundi, tandis que la Côte d’Ivoire a dominé le Kenya pour conserver la tête du groupe. De son côté, le Cameroun a également assuré sa qualification en prenant la deuxième place du groupe D, juste derrière le Cap-Vert.

Le Nigeria, porté par une large victoire 4-0 face au Bénin, a fait la différence à la différence de buts, tandis que la RD Congo s’est imposée sur la plus petite des marges (1-0) contre le Soudan, pour terminer dauphine du Sénégal dans le groupe B. Lors des barrages, le Nigeria affrontera le Gabon tandis que le Cameroun sera opposé à la RDC. Les deux vainqueurs se retrouveront en finale pour dégager l’équipe gagante de ce mini tournoi.

Le vainqueur de ce tournoi africain de barrages accédera aux barrages intercontinentaux, c’est-à-dire qu’il devra encore jouer contre une sélection d’une autre confédération dans une dernière phase pour décrocher son ticket pour le Mondial américain. La phase finale des éliminatoires africaines se tiendra au Maroc, du 13 au 16 novembre prochain.

Les affiches des barrages

Nigeria – Gabon

Cameroun – RD Congo





