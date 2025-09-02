PAR PAYS
Mondial 2026 (Q): la liste de l’Egypte avec Mohamed Salah

Afrique-Sport
Par Romaric Déguénon
Mohamed Salah avec le maillot de l'Egypte
Mohamed Salah avec le maillot de l'Egypte @Sports News Africa
L’Egypte a dévoilé sa liste pour le rassemblement de septembre, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Le capitaine Mohamed Salah fait partie du groupe.

L’Egypte va aussi disputer les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 du mois de septembre. Les Pharaons affronteront l’Ethiopie et le Burkina Faso, les 5 et 9 septembre prochain. Pour ces deux rendez-vous, le sélectionneur Hossam Hassan a fait appel à un groupe de 25 joueurs.

On y retrouve notamment le capitaine Mohamed Salah et le gardien de but, Mohamed El Shenawy. Plus appelé depuis mars 2021, Mohannad Lashi signe son retour dans le groupe.

La liste de l’Égypte pour les 7è et 8è journées des éliminatoires de la coupe du monde 2026

Gardiens de but : Mohamed El Shenawy, Mostafa Shobeir, Mohamed Sobhy, Abdel Aziz El Balouti.

Défenseurs : Rami Rabia, Khaled Sobhi, Amr El Gazzar, Hossam Abdelmaguid, Mohamed Rabia, Mohamed Hany, Ahmed Eid, Mohamed Hamdy, Ahmed Nabil Kouka.

Milieux de terrain : Hamdy Fathy, Nabil Donga, Marwan Attia, Mahmoud Saber, Mohannad Lashin, Ahmed Sayed Zizo, Mahmoud Trézéguet, Ibrahim Adel, Omar Marmoush,

Attaquants : Mohamed Salah, Mostafa Mohamed, Osama Faisal.

