Mondial 2026 (Q) – Brésil: la liste de Carlo Ancelotti sans Neymar, Rodrygo et Vinicius Jr

Football
Par Romaric Déguénon
1 min.de temps de lecture
Neymar et Vinicius lors d'un match du Brésil
Neymar et Vinicius@ Carton Sport
La liste du Brésil pour le rassemblement de septembre est tombée. Un groupe de 26 Auriverdes, sans les stars Neymar, Rodrygo et Vinicius Junior.

Le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, a dévoilé ce lundi une liste de 26 joueurs pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Les Auriverde affronteront le Chili et la Bolivie en septembre, sans Neymar, Vinicius Junior, ni Rodrygo.

L’attaquant de Santos, encore en phase de récupération, et l’ailier du Real Madrid n’ont pas été retenus. Vinicius Jr, lui, est suspendu. Pour combler ces absences, Ancelotti a fait appel à de nouveaux visages, parmi lesquels Kaio Jorge, Caio Henrique, Douglas Santos, João Pedro et Luiz Henrique.

« Un joueur doit être à 100 % »

Interrogé par ESPN Brésil, le technicien italien a justifié ses choix : « Pourquoi n’ai-je pas convoqué Rodrygo ? Je l’aime beaucoup. Il a encore le temps de récupérer et de revenir en sélection. Un joueur qui joue en équipe nationale doit être en pleine forme. C’est un critère très important. Si un joueur n’est pas à 100 %, je peux en appeler un autre sans problème. »

Quant à Neymar, victime de blessures à répétition, il devra patienter avant de retrouver la Seleção. Ancelotti a d’ailleurs rappelé sa philosophie : « Ai-je expliqué à Rodrygo et Neymar pourquoi ils ne sont pas sélectionnés ? Non. Ils connaissent parfaitement le principe de la sélection : ils doivent jouer et être en bonne condition physique. Je n’ai pas besoin d’expliquer. S’ils veulent des explications, ils peuvent m’appeler. Rodrygo a mon numéro, Neymar aussi. »

Le Brésil, actuellement en quête de régularité après un parcours mitigé lors de la Copa América, mise sur ce renouvellement pour rester en course dans un groupe sud-américain toujours relevé.

La liste complète du Brésil

Gardiens

  • Alisson (Liverpool)
  • Bento (Al Nassr)
  • Hugo Souza (Corinthians)

Défenseurs

  • Alexsandro (Lille)
  • Alex Sandro (Flamengo)
  • Caio Henrique (Monaco)
  • Douglas Santos (Zenit)
  • Vanderson (Monaco)
  • Wesley (AS Roma)
  • Fabrício Bruno (Cruzeiro)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal)
  • Marquinhos (PSG)

Milieux de terrain

  • Andrey Santos (Chelsea)
  • Bruno Guimarães (Newcastle)
  • Casemiro (Manchester United)
  • Joelinton (Newcastle)
  • Lucas Paquetá (West Ham)

Attaquants

  • Estêvão (Chelsea)
  • Gabriel Martinelli (Arsenal)
  • João Pedro (Chelsea)
  • Kaio Jorge (Cruzeiro)
  • Luiz Henrique (Zenith)
  • Matheus Cunha (Manchester United)
  • Raphinha (FC Barcelone)
  • Richarlison (Tottenham)
