Mondial 2026 (Q): Bénin vs Zimbabwe, Nigéria vs Rwanda, le programme de la 7è journée

Les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 dans la zone Afrique démarrent la semaine prochaine, avec les rencontres de la 7è journée. Découvrez les affiches au programme.
26 matchs sont au programme la semaine prochaine, comptant pour la 7è journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Entre le 3 et le 6 septembre, plusieurs affiches décisives sont programmées, réparties sur quatre jours de compétition.
La série débutera le mardi 3 septembre avec l’entrée en lice des Seychelles, qui accueilleront le Gabon. .Le lendemain, mercredi 4 septembre, pas moins de dix rencontres sont au programme, dont quelques chocs attendus : l’Angola défiera la Libye, le Mali sera opposé aux Comores, tandis que l’Algérie retrouvera le Botswana.
Le jeudi 5 septembre, le Togo se déplacera en Mauritanie, alors que le Soudan du Sud croisera la République démocratique du Congo. Dans le même temps, le Bénin tentera de faire la différence face au Zimbabwe, et le Lesotho recevra l’Afrique du Sud pour un duel de voisinage.
Enfin, la quatrième journée se conclura le vendredi 6 septembre avec deux affiches majeures : le Sénégal sera opposé au Soudan, tandis que le Nigeria et le Rwanda s’affronteront dans un choc qui pourrait peser lourd dans la course à la qualification.
Le programme complet de la 7è journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026:
Mercredi 03 septembre
13h00 : Seychelles vs Gabon
Jeudi 04 septembre
16h00
Tchad vs Ghana
Madagascar vs République centrafricaine
Sao-Tomé-et-Principé vs Guinée équatoriale
Angola vs Libye
Guinée Bissau vs Sierra Leone
Ile Maurice vs Cap Vert
Cameroun vs Eswatini
Algérie vs Botswana
Mali vs Comores
Tunisie vs Libéria
Vendredi 05 septembre
12h00
Somalie vs Guinée
Soudan du sud vs RDC
13h00
Kenya vs Gambie
Namibie vs Malawi
16h00
Ouganda vs Mozambique
Bénin vs Zimbabwe
Congo vs Tanzanie
Djibouti vs Burkina Faso
Lesotho vs Afrique du sud
19h00
Mauritanie vs Togo
Maroc vs Niger
Côte d’Ivoire vs Burundi
Egypte vs Ethiopie
Samedi 06 septembre
16h00 : Nigéria vs Rwanda
19h00 : Sénégal vs Soudan