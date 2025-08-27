Mondial 2026 (Q): Bénin vs Zimbabwe, Nigéria vs Rwanda, le programme de la 7è journée

Les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 dans la zone Afrique démarrent la semaine prochaine, avec les rencontres de la 7è journée. Découvrez les affiches au programme.

26 matchs sont au programme la semaine prochaine, comptant pour la 7è journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Entre le 3 et le 6 septembre, plusieurs affiches décisives sont programmées, réparties sur quatre jours de compétition.

La série débutera le mardi 3 septembre avec l’entrée en lice des Seychelles, qui accueilleront le Gabon. .Le lendemain, mercredi 4 septembre, pas moins de dix rencontres sont au programme, dont quelques chocs attendus : l’Angola défiera la Libye, le Mali sera opposé aux Comores, tandis que l’Algérie retrouvera le Botswana.

Le jeudi 5 septembre, le Togo se déplacera en Mauritanie, alors que le Soudan du Sud croisera la République démocratique du Congo. Dans le même temps, le Bénin tentera de faire la différence face au Zimbabwe, et le Lesotho recevra l’Afrique du Sud pour un duel de voisinage.

Enfin, la quatrième journée se conclura le vendredi 6 septembre avec deux affiches majeures : le Sénégal sera opposé au Soudan, tandis que le Nigeria et le Rwanda s’affronteront dans un choc qui pourrait peser lourd dans la course à la qualification.

Le programme complet de la 7è journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026:

Mercredi 03 septembre

13h00 : Seychelles vs Gabon

Jeudi 04 septembre

16h00

Tchad vs Ghana

Madagascar vs République centrafricaine

Sao-Tomé-et-Principé vs Guinée équatoriale

Angola vs Libye

Guinée Bissau vs Sierra Leone

Ile Maurice vs Cap Vert

Cameroun vs Eswatini

Algérie vs Botswana

Mali vs Comores

Tunisie vs Libéria

Vendredi 05 septembre

12h00

Somalie vs Guinée

Soudan du sud vs RDC

13h00

Kenya vs Gambie

Namibie vs Malawi

16h00

Ouganda vs Mozambique

Bénin vs Zimbabwe

Congo vs Tanzanie

Djibouti vs Burkina Faso

Lesotho vs Afrique du sud

19h00

Mauritanie vs Togo

Maroc vs Niger

Côte d’Ivoire vs Burundi

Egypte vs Ethiopie

Samedi 06 septembre

16h00 : Nigéria vs Rwanda

19h00 : Sénégal vs Soudan