Mondial 2026 (Q): avec Osimhen, la liste du Nigeria contre le Lesotho et le Bénin

Le Nigeria a dévoilé ce vendredi sa liste de 23 joueurs retenus pour les 9ᵉ et 10ᵉ journées des éliminatoires africaines du Mondial 2026, face au Lesotho et au Bénin.

Parmi les gardiens, l’expérimenté Stanley Nwabali (Chippa United, Afrique du Sud) occupe la place de numéro un, flanqué de Amas Obasogie (Singida Blackstars, Tanzanie) et Adeleye Adebayo (Volos FC, Grèce). En défense, la base repose sur des valeurs sûres comme William Ekong, Calvin Bassey, Bright Osayi-Samuel ou Oluwasemilogo Ajayi, complétée par des joueurs plus méconnus comme Bruno Onyemaechi, Felix Agu et Benjamin Fredericks.

Le noyau du milieu de terrain repose sur des références établies : Alex Iwobi, Wilfred Ndidi, et Frank Onyeka. L’appel à Alhassan Yusuf Abdullahi, évoluant aux États-Unis, ajoute une dimension de fraîcheur à ce secteur.

À l’avant, la convocation est riche et diversifiée. Outre les têtes d’affiche Victor Osimhen, Ademola Lookman, et Samuel Chukwueze, on retrouve des profils variés comme Simon Moses, Cyriel Dessers, Tolu Arokodare, Terem Moffi, Akor Adams et Olakunle Olusegun.

Une pression accrue par le contexte du groupe C

Le Nigeria pointe actuellement à la troisième place du groupe C, avec 11 points, à trois unités du duo de tête — le Bénin et l’Afrique du Sud, tous deux à 14 points. La décision de la FIFA de retirer trois points à l’Afrique du Sud pour avoir aligné un joueur inéligible a relancé les espoirs nigérians, redonnant du suspense à la course à la qualification.

Les Super Eagles doivent impérativement engranger des résultats pour espérer décrocher la première place du groupe (seule qualificative directe), ou au moins prétendre à la deuxième place pour les barrages. Le coup d’envoi de la confrontation contre le Lesotho est fixé au 10 octobre au Peter Mokaba Stadium de Polokwane. Le duel contre le Bénin, décisif, aura lieu le 14 octobre à Uyo, terrain nigérian.

La liste des Super Eagles contre le Lesotho et le Bénin

Gardiens de but : Stanley Nwabali (Chippa United, Afrique du Sud) ; Amas Obasogie (Singida Blackstars, Tanzanie) ; Adeleye Adebayo (Volos FC, Grèce)

Défenseurs : William Ekong (Al-Kholood, Arabie saoudite) ; Calvin Bassey (Fulham FC, Angleterre) ; Oluwasemilogo Ajayi (Hull City, Angleterre) ; Bright Osayi-Samuel (Birmingham City, Angleterre) ; Bruno Onyemaechi (Olympiakos, Grèce) ; Felix Agu (Werder Brême, Allemagne) ; Benjamin Fredericks (Dender FC, Belgique)

Milieux de terrain : Alex Iwobi (Fulham FC, Angleterre) ; Frank Onyeka (Brentford FC, Angleterre) ; Alhassan Yusuf Abdullahi (Révolution de la Nouvelle-Angleterre, États-Unis) ; Wilfred Ndidi (Besiktas FC, Turquie)

Attaquants : Ademola Lookman (Atalanta BC, Italie) ; Samuel Chukwueze (Fulham, Angleterre) ; Victor Osimhen (Galatasaray FC, Turquie) ; Simon Moses (Paris FC, France) ; Cyriel Dessers (Panathinaikos FC, Grèce) ; Tolu Arokodare (Wolves, Angleterre) ; Terem Moffi (OGC Nice, France) ; Akor Adams (Séville FC, Espagne) ; Olakunle Olusegun (Pari Nizhny Novgorod, Russie)