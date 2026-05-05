Mondial 2026: l’Iran pose ses conditions à la FIFA avant sa participation

La FIFA a validé la participation de l’Iran à la Coupe du monde 2026. Une décision qui met fin aux incertitudes, sans pour autant apaiser les tensions politiques entourant la sélection.

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La participation de l’Équipe d’Iran de football à la Coupe du monde 2026 ne fait plus de doute. En marge du congrès de la FIFA organisé à Vancouver, son président Gianni Infantino a confirmé la présence de la sélection iranienne lors du tournoi prévu aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Une annonce qui met fin à de longs mois d’incertitude, dans un contexte géopolitique particulièrement tendu. Les interrogations autour de la sécurité et des conditions de participation de la Team Melli avaient nourri les débats, alors que la situation interne du pays restait instable.

Pour autant, cette clarification sportive ne dissipe pas toutes les zones d’ombre. Le président de la fédération iranienne, Mehdi Taj, a tenu un discours offensif à l’égard de l’instance mondiale. Il estime notamment que la FIFA est fragilisée et soumise à des influences politiques extérieures. Le dirigeant iranien a également posé plusieurs conditions strictes pour encadrer la participation de sa sélection. Parmi elles : l’absence de toute prise de position politique visant l’équipe, des garanties de sécurité maximales pour les joueurs et le staff, ainsi qu’une reconnaissance claire des symboles nationaux. À quelques mois du coup d’envoi, la présence de l’Iran est donc actée sur le plan sportif. Mais en coulisses, le climat reste sensible, laissant présager un dossier encore délicat à gérer pour les organisateurs du Mondial 2026.





