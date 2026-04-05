Mondial 2026 : le couple présidentiel de la RDC attendu pour célébrer les Léopards

L’esplanade du Palais du Peuple a pris des allures de grand rassemblement populaire ce jour, transformée en un lieu de fête pour célébrer la qualification historique des Léopards à la Coupe du Monde 2026. Une forte émotion et une grande fierté parcourent la foule tandis que l’on attend l’arrivée du chef de l’État, Félix-Antoine Tshisekedi, accompagné de la Première Dame, Denise Nyakeru, venus partager ce moment avec les Congolais.

Avant l’arrivée du couple présidentiel, plusieurs responsables de premier plan ont déjà pris place sur le site. La Première ministre Judith Suminwa Tuluka s’est jointe à d’autres personnalités gouvernementales et parlementaires, parmi lesquelles Jean-Michel Sama Lukonde et Aimé Boji Sangara, montrant ainsi un soutien institutionnel marqué envers l’équipe nationale.

Ce grand rassemblement, où se mêlent autorités et citoyens, illustre la capacité du sport à fédérer au-delà des clivages. Les drapeaux nationaux flottent haut et les chants des supporters ponctuent l’attente — une ambiance qui symbolise l’unité et l’enthousiasme à l’approche du déplacement des Léopards vers les stades des États-Unis, du Canada et du Mexique.

Un acte politique et symbolique

La présence visible des dirigeants souligne que cette réussite sportive est perçue comme un enjeu national, au-delà du simple terrain de jeu. Pour beaucoup, la qualification est interprétée comme un signe de la vitalité et de la résilience du pays, et l’État entend marquer son engagement en soutenant les joueurs comme de véritables ambassadeurs de la République démocratique du Congo.

Entre mesures protocolaires et ovations populaires, la journée devrait rester gravée dans les mémoires comme l’un de ces instants où la fierté collective prend le pas sur le quotidien, avant que l’équipe ne se lance dans la compétition mondiale qui commence l’an prochain.