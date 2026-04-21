Shabani Nonda officialise sa candidature aux élections de la FECOFA

À la veille de la date limite pour le dépôt des listes, Shabani Nonda a officiellement enregistré sa candidature en vue de la formation du prochain Comité exécutif de la fédération nationale. L’annonce, intervenue à quelques heures de la clôture, marque son entrée officielle dans la compétition électorale.

Ancien capitaine des Léopards et ex-attaquant de l’AS Monaco, Nonda est une figure majeure du football congolais. Sa réputation acquise sur les pelouses européennes et son parcours au sein de l’équipe nationale lui confèrent une légitimité qui pourrait peser lourd dans la course au renouvellement de la FECOFA.

La soumission de sa liste bouscule les équilibres habituels et suscite déjà de nombreuses réactions au sein du milieu footballistique congolais. Soutiens et oppositions se manifestent, tandis que l’annonce réactive les discussions autour des enjeux à venir pour la fédération.

Un projet axé sur la refondation et la gestion

Fort d’une expérience internationale et d’une connaissance approfondie du terrain, Nonda se présente comme une option crédible pour insuffler une nouvelle dynamique à la FECOFA. Son projet mettrait l’accent sur la modernisation des structures, la professionnalisation de la gestion et le renforcement des capacités, des thématiques au cœur des attentes des acteurs locaux.

Avec le dépôt officiel des candidatures, la course à la présidence entre dans une phase active : la compétition s’annonce disputée et centrée sur la question des infrastructures, de la gouvernance et de l’avenir du football en République démocratique du Congo, tandis que les prochaines étapes de l’élection devraient amplifier les débats.