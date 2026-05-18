Mondial 2026: la RDC dévoile une liste ambitieuse pour son grand retour

Plus de cinquante ans après sa dernière participation, la République démocratique du Congo signe son retour sur la scène mondiale. Les Léopards vont disputer la Coupe du monde 2026, prévue du 11 juin au 19 juillet. Pour ce rendez-vous, le sélectionneur Sébastien Desabre a convoqué un groupe de 26 joueurs. Un effectif composé de cadres européens et talents émergents.

Plus de cinquante ans après sa dernière apparition sur la scène mondiale, la République démocratique du Congo de football s’apprête à retrouver la Coupe du monde avec de grandes ambitions. Le sélectionneur Sébastien Desabre a officialisé une liste équilibrée, mêlant joueurs expérimentés évoluant en Europe et talents issus du championnat local. Placés dans un groupe relevé avec le Portugal, la Colombie et l’Ouzbékistan, les Léopards savent que la mission s’annonce délicate. Mais la sélection congolaise entend bien jouer sa carte à fond pour marquer ce retour historique au plus haut niveau.

Le technicien français pourra compter sur plusieurs cadres habitués aux grandes compétitions. En défense, Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba et Arthur Masuaku apporteront leur vécu international, tandis que le milieu sera articulé autour de joueurs comme Gaël Kakuta, Charles Pickel et Samuel Moutoussamy. Sur le plan offensif, les espoirs reposeront notamment sur Yoane Wissa, Simon Banza et Cédric Bakambu, chargés de porter l’attaque congolaise face à des adversaires de très haut niveau.

Un retour attendu depuis 1974

La RDC n’avait plus participé à une Coupe du monde depuis l’édition 1974 en Allemagne, sous l’appellation Zaïre. Cette qualification représente donc un événement majeur pour tout le football congolais.

Avec un groupe talentueux et une dynamique positive depuis l’arrivée de Desabre, les Léopards espèrent désormais écrire une nouvelle page de leur histoire et prouver qu’ils peuvent rivaliser avec les meilleures nations mondiales.

La liste de la RDC:

Gardiens:

Lionel Mpasi (Le Havre)

Timothy Fayulu (FC Noah)

Matthieu Epolo (Standard de Liège)

Défenseurs:

Chancel Mbemba (Lille)

Aaron Wan-Bissaka (West Ham)

Axel Tuanzebe (Burnley)

Arthur Masuaku (Lens)

Joris Kayembe (Genk)

Steve Kapuadi (Widzew Łódź)

Rocky Bushri (Hibernian)

Dylan Batubinsika (Larissa)

Gedeon Kalulu (Aris Limassol)

Milieux:

Noah Sadiki (Sunderland)

Samuel Moutoussamy (Atromitos)

Edo Kayembe (Watford)

Ngal’ayel Mukau (Lille)

Charles Pickel (Espanyol)

Nathanael Mbuku (Augbsourg)

Brian Sipanga (Castellon)

Gael Kakuta (Larissa)

Meschack Elia (Alanyaspor)

Théo Bongonda (Spartak Moscou)

Attaquants :

Fiston Mayele (Pyramids)

Cédric Bakambu (Betis Séville)

Simon Banza (Al Jazira Club)

Yoane Wissa (Newcastle)







