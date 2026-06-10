Mondial 2026: le calendrier complet de la compétition

Du 11 juin au 19 juillet, les regards du monde entier seront tournés vers l’Amérique du Nord. Organisée conjointement par les États-Unis, le Mexique et le Canada, la Coupe du monde 2026 promet un spectacle inédit avec un format élargi et un calendrier particulièrement dense.

La Coupe du monde 2026 s’annonce comme l’édition de tous les records. Répartie sur trois pays hôtes – les États-Unis, le Mexique et le Canada –, la compétition se déroulera pendant plus d’un mois, du 11 juin au 19 juillet, et réunira les meilleures sélections de la planète dans un format inédit.

Avec l’élargissement du tournoi, les supporters auront droit à un programme particulièrement copieux. Pas moins de 104 rencontres seront disputées au cours de cette édition, offrant un véritable festival de football aux amateurs du ballon rond.

Cette organisation sur l’ensemble du continent nord-américain implique également une gestion particulière des horaires. Les rencontres se dérouleront sur plusieurs fuseaux horaires, ce qui promet des journées riches en émotions pour les téléspectateurs à travers le monde. Le coup d’envoi sera donné ce jeudi 11 juin, avec en affiche le Mexique face à l’Afrique du Sud.

Le calendrier complet de la compétition à télécharger ici.





