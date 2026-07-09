Mondial 2026: Lamine Yamal rend hommage à Cristiano Ronaldo et Neymar

À la veille du quart de finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Espagne et la Belgique, Lamine Yamal a salué l’immense héritage laissé par Cristiano Ronaldo et Neymar. Malgré leur élimination prématurée du Mondial, les deux stars restent des références pour la jeune génération.

À quelques heures du quart de finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Espagne et la Belgique, Lamine Yamal a tenu à rendre un vibrant hommage à Cristiano Ronaldo et Neymar, tous deux éliminés dès les huitièmes de finale de la compétition. Interrogé par Mundo Deportivo, le jeune ailier du FC Barcelone a souligné l’influence majeure exercée par les deux légendes sur sa génération. Pour lui, le Portugais et le Brésilien demeurent des modèles, indépendamment de leur récente désillusion sur la scène mondiale.

« Cristiano Ronaldo et Neymar sont des figures emblématiques de ma génération depuis notre enfance. Je leur souhaite le meilleur pour la suite de leur carrière », a confié l’international espagnol. Le Portugal de Cristiano Ronaldo a été éliminé par l’Espagne en huitièmes de finale, tandis que le Brésil de Neymar a vu son parcours s’arrêter face à la Norvège. Deux sorties précoces qui pourraient marquer la fin d’une époque pour ces icônes du football mondial. De son côté, Lamine Yamal poursuit son ascension et espère guider la Roja vers les demi-finales lors de son duel face à la Belgique, programmé ce vendredi.

