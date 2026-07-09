Julie Depardieu et Philippe Katerine : leur fils Billy aperçu au défilé Jean‑Paul Gaultier avec un sac à main en forme de voiture

Billy Blanchard, fils de l’actrice Julie Depardieu et du musicien Philippe Katerine, a une nouvelle fois attiré l’attention du public lors du défilé Jean Paul Gaultier Haute Couture automne‑hiver 2026‑2027, présenté dans le cadre de la Fashion Week parisienne le jeudi 9 juillet 2026. Sa tenue singulière et sa présence aux premières loges ont suscité de vifs échanges sur les réseaux sociaux et parmi les spectateurs présents.

Fidèle à un style volontairement décalé, l’adolescent est apparu vêtu d’un ensemble mêlant pièces ajustées et accessoires fantaisistes : des lunettes de soleil rouges en forme de cœur, un sac à main bleu en forme de voiture, un haut moulant à manches longues, un pantalon et des sandales ouvertes. Ce choix vestimentaire, très remarqué, a fait de lui l’un des visages les plus photographiés à la sortie du show.

Plusieurs personnes présentes se sont approchées pour lui demander des photos, demandes auxquelles Billy a accepté de répondre. Parmi les réactions publiques, la comédienne et chanteuse Arielle Dombasle a commenté une publication en saluant son apparence et sa personnalité : « Oh je suis fière de mon petit Billy si cool, si charmant, si unique », propos relayés sur les réseaux et ayant nourri les réactions des internautes.

Julie Depardieu et Philippe Katerine : avec Billy, la relève est assurée

Cette apparition sur le tapis de la Haute Couture n’est pas une première exposition médiatique pour Billy Blanchard. Il était déjà présent en juin, lors du photocall du film Les Derniers Jours de Charles Baudelaire présenté à l’occasion de la 65e édition du Festival de la Télévision de Monte‑Carlo, où il avait posé aux côtés de ses parents et de son frère Alfred.

Au photocall, son aisance face aux photographes avait été relevée par plusieurs témoins, mais l’apparition avait également suscité des commentaires critiques sur les réseaux sociaux. Certains internautes avaient exprimé leur surprise, voire leur désapprobation, jugeant l’attitude et le look « extravertis » de Billy, tandis que d’autres avaient remarqué un contraste entre son comportement et celui de son frère. Parmi les commentaires rapportés figuraient des critiques directes sur l’exposition publique des enfants de personnalités.

Sur le plan artistique, Billy Blanchard a déjà effectué des incursions dans le monde du spectacle. Il a fait ses débuts à l’écran en 2023 dans le film Le Secret de la princesse de Carignan. Plus tôt, il avait participé en 2016 au clip « Moment parfait » réalisé par son père, et est réapparu par la suite dans les clips des titres Bonhommes et Blond.

La présence de Billy à un défilé de la maison Jean Paul Gaultier, marque historique de la couture française, renforce sa visibilité publique et alimente les discussions sur la manière dont les enfants de personnalités se construisent médiatiquement. Les éléments factuels disponibles sur ses apparitions et ses premières expériences artistiques sont ceux mentionnés ci‑dessus.