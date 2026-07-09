Evelyne Dhéliat évoque la difficulté de la perte de cheveux liée à sa maladie

Depuis plus de trente ans, Évelyne Dhéliat illumine le petit écran chaque soir, présentant la météo avec constance et bienveillance. Pourtant, derrière ce visage familier et souriant, la présentatrice de TF1 a vécu un combat personnel intense, peu connu du grand public. En 2012, elle a été confrontée à un diagnostic grave : un cancer du sein. Dans un entretien accordé à Paris Match, elle évoque avec sincérité cette épreuve, le parcours médical qu’elle a suivi, ainsi que sa détermination à poursuivre son métier malgré la maladie. Treize ans après ce coup de semonce, Évelyne Dhéliat s’engage aujourd’hui publiquement, notamment en tant que marraine de l’association Ruban Rose, qui promeut la sensibilisation au dépistage du cancer du sein.

Ce retournement de vie est survenu quelques semaines avant l’été 2012. Jusqu’à cet instant, rien ne laissait présager une telle annonce. Le choc a été immense lorsque le diagnostic est tombé. Pour faire face, Évelyne Dhéliat souligne l’importance du soutien de son équipe médicale et l’appui de sa famille. « C’est le monde qui vous tombe sur la tête quand on vous annonce ça », confie-t-elle. Rapidement, elle a dû entamer des traitements lourds, alternant chimiothérapie et radiothérapie, qui se sont accompagnés d’une fatigue considérable et d’importantes répercussions physiques. La perte des cheveux a constitué une épreuve particulièrement difficile, elle qui présente l’émission chaque jour. « Ce n’est pas un rhume : vous avez une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et puis physiquement, quand on perd ses cheveux, pour une femme, c’est difficile », décrit-elle avec franchise.

Dans un premier temps, la présentatrice n’a informé que très peu de personnes de sa maladie. Le diagnostic a été révélé en juin, peu avant la période estivale, ce qui a retardé la communication officielle. À la rentrée suivante, l’absence d’Évelyne Dhéliat a suscité des interrogations. En accord avec TF1, un communiqué a été diffusé, mentionnant une intervention chirurgicale sans dévoiler la nature précise de sa pathologie. « Je ne voulais pas en parler », indique la principale intéressée à propos de ce silence.

Une reprise à l’antenne malgré la maladie et un engagement renforcé

Malgré la lourdeur des soins, Évelyne Dhéliat a choisi de reprendre rapidement ses fonctions à l’antenne. Elle raconte comment, durant la chimiothérapie et la radiothérapie, elle parvenait à concilier ses traitements et son travail. « J’allais à l’hôpital le matin et je venais travailler tout de suite après », précise-t-elle. Pendant plusieurs mois, elle présentait la météo avec une perruque, un accessoire qui lui permettait de maintenir une certaine normalité visuelle auprès des téléspectateurs. Cependant, un jour, elle a décidé d’afficher son apparence naturelle sans artifices : « C’était une manière de repartir et de dire : « Voilà, c’est moi, c’est comme ça. » » Ce geste a eu un impact symbolique important, notamment auprès des femmes confrontées à des situations similaires, qui y ont trouvé du réconfort.

Ce n’est qu’en 2022, dix ans après son diagnostic, qu’Évelyne Dhéliat a choisi de briser définitivement le silence. C’est dans le contexte d’Octobre Rose, la campagne annuelle de lutte contre le cancer du sein, qu’elle a pris la parole publiquement pour raconter son parcours, encouragée par des professionnels de santé convaincus de l’utilité des témoignages de personnalités publiques pour sensibiliser au dépistage. Elle assume désormais pleinement son rôle de marraine de l’association Ruban Rose, engagée dans cette cause. Le dépistage précoce lui a permis un traitement efficace, lui offrant la possibilité de poursuivre sa carrière à la télévision. Depuis 1991 en tant que présentatrice météo et héroïne d’un long parcours professionnel débuté en 1971, elle incarne ainsi la résilience au regard de cette maladie, tout en poursuivant avec énergie son travail quotidien pour le service météo de TF1.