9 juillet 2026 : la chanteuse galloise Bonnie Tyler, connue pour sa voix rauque et ses tubes planétaires, est décédée à l’âge de 75 ans. Interprète d’airs restés dans la mémoire collective comme Total Eclipse of the Heart et It’s a Heartache, elle laisse une discographie et des collaborations marquantes qui ont traversé plusieurs décennies.

Née Gaynor Hopkins le 8 juin 1951 à Skewen, au Pays de Galles, Bonnie Tyler s’est mariée en 1973 à l’ancien judoka Robert Sullivan. Sa carrière, engagée dans les registres country, rock et pop, a connu des sommets dans les années 1970 et 1980, notamment avec l’album Faster Than the Speed of Night et le single Total Eclipse of the Heart, sorti en 1983.

Outre ses succès commerciaux, Bonnie Tyler a fait des choix artistiques qui ont parfois surpris le public. À son actif figurent des collaborations internationales, des participations hors des circuits commerciaux habituels et une présence durable auprès du public francophone.

Du refus d’un thème de James Bond à une participation au cinéma français

En 1983, alors au sommet de sa popularité, Bonnie Tyler a décliné une proposition de participer au thème du film Jamais plus jamais (Never Say Never Again), qui signe le retour de Sean Connery en James Bond. Produits hors du cadre d’EON Productions, les producteurs du long-métrage recherchaient une voix puissante pour accompagner cette adaptation parallèle d’Opération Tonnerre. Les emplois du temps de l’artiste, engagée sur la promotion de son nouvel album et des tournées internationales, l’ont conduite à refuser l’offre : « Je n’avais tout simplement pas le temps », a-t-elle expliqué à plusieurs reprises.

La chanson du film, intitulée Never Say Never Again, a finalement été interprétée par Lani Hall, tandis que la musique de la production a été confiée au compositeur Michel Legrand. Ce refus illustre la manière dont les contraintes d’agenda peuvent orienter la trajectoire d’une carrière, même lorsque des opportunités majeures se présentent.

En 1990, Bonnie Tyler a choisi un registre différent en prêtant sa voix à la chanson originale Merry Christmas du film français 3615 code Père Noël, réalisé par René Manzor. Le titre, écrit par Francis Lalanne et composé par Jean-Félix Lalanne, s’inscrit dans une production à petit budget dont le clip a été réalisé par le cinéaste lui-même.

À sa sortie, 3615 code Père Noël n’a pas rencontré le succès escompté en salles, mais la réputation du film a évolué avec le temps et il est devenu une œuvre culte du cinéma fantastique français. Certains critiques y voient des similitudes avec la comédie familiale Maman, j’ai raté l’avion !, et la contribution de Bonnie Tyler à la bande originale demeure un élément recherché par des collectionneurs.

Parallèlement, la discographie de Bonnie Tyler comporte des collaborations majeures, notamment avec le producteur et compositeur Jim Steinman, et un duo réussi avec la chanteuse Kareen Antonn sur Si demain… (Turn Around), numéro un pendant dix semaines en France en 2003. L’artiste soulignait souvent son mode de fonctionnement : « Je fais les choses parce que j’en ai envie ».