Portugal: à 41 ans, Cristiano Ronaldo ne compte pas prendre sa retraite internationale

Éliminé avec le Portugal en huitièmes de finale face à l’Espagne (0-1), Cristiano Ronaldo a reconnu que la Coupe du monde 2026 avait sans doute été sa dernière. À 41 ans, le capitaine de la Seleçao reste toutefois indécis concernant la suite de son aventure internationale.

Le rideau est peut-être tombé sur l’histoire de Cristiano Ronaldo en Coupe du monde. Après la défaite du Portugal contre l’Espagne en huitièmes de finale du Mondial 2026, le quintuple Ballon d’Or a reconnu que cette compétition représentait probablement sa dernière apparition dans le plus grand tournoi international. Titulaire et capitaine de la Seleção, l’attaquant portugais n’a pas réussi à empêcher l’élimination de son équipe face à la Roja. Une sortie forcément douloureuse pour le joueur de 41 ans, qui disputait son sixième Mondial, un record dans l’histoire de la compétition.

Après la rencontre, Ronaldo a confirmé que l’aventure mondiale touchait probablement à sa fin, tout en laissant planer le doute sur son avenir avec la sélection portugaise. « La vérité, c’est que c’était ma dernière Coupe du monde. Pour le reste, j’aurai le temps d’y réfléchir, d’être avec ma famille, de ne pas prendre de décisions à chaud et je vais continuer ma vie », a-t-il déclaré. Malgré la déception de cette élimination, le capitaine portugais a assuré quitter la compétition sans regret, convaincu d’avoir tout donné sous le maillot national. « Naturellement, je suis triste de sortir de la Coupe du monde ainsi, mais j’ai tout donné, j’ai fait de mon mieux, et je pars la conscience tranquille », a-t-il expliqué.

Conscient des réalités du football de haut niveau, Ronaldo a également rappelé que les succès et les échecs font partie du parcours d’un joueur. « C’est le football, c’est la vie d’un joueur : parfois on gagne, parfois on perd, et il faut continuer », a-t-il conclu. Si son avenir international reste encore incertain, Cristiano Ronaldo quitte cette Coupe du monde avec un héritage immense. Meilleur buteur de l’histoire de la sélection portugaise et figure majeure du football mondial, il pourrait désormais se concentrer sur les derniers chapitres d’une carrière exceptionnelle.