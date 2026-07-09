Véronique Sanson se produit au Palais Idéal du Facteur Cheval après son hospitalisation

Véronique Sanson, 77 ans, est remontée sur scène le mardi 7 juillet 2026 au Palais Idéal du Facteur Cheval, à Hauterives (Drôme), plus d’un mois après une hospitalisation d’urgence pour une infection respiratoire aiguë. Le concert, initialement prévu le 26 juin puis reporté sur avis médical, a été l’occasion d’un retour public largement relayé sur Instagram, où la chanteuse a remercié son public et publié une vidéo de sa prestation.

Sur place, casquette vissée sur le front, Véronique Sanson a interprété notamment son titre historique Amoureuse, chanson sortie en 1972 qui a, selon l’histoire de sa carrière, marqué son décollage artistique et connu des reprises internationales, dont une version notable au Royaume-Uni par Kiki Dee. Dans sa publication Instagram, la chanteuse a écrit : « Hier, j’ai vécu un moment si merveilleux avec vous. Merci », message posté au lendemain du concert.

La date de Hauterives avait été décalée à la suite de l’hospitalisation de la chanteuse fin mai, événement qui avait déjà entraîné l’annulation de sa participation au festival Art Rock à Saint-Brieuc. Le Palais Idéal du Facteur Cheval avait précisé sur Instagram que Véronique Sanson devait prolonger sa convalescence sur avis médical avant de pouvoir reprendre ses engagements.

Un lieu chargé d’histoire et une tournée qui reprend

Le choix du Palais Idéal pour ce rendez-vous est symbolique : le monument, construit pierre après pierre par le facteur Ferdinand Cheval, a été achevé en 1912 après 33 années et quelque 10 000 heures de travail. Le site, classé Monument historique, est accessible au public avec des tarifs mentionnés par nos confrères d’Ode à 10,50 euros par adulte et 6,50 euros par enfant. L’édifice a inspiré le film L’Incroyable Histoire du facteur Cheval, réalisé par Nils Tavernier et interprété par Jacques Gamblin.

Après Hauterives, le calendrier scénique de Véronique Sanson se poursuit avec plusieurs dates estivales. Elle est annoncée au Festival Pause Guitare à Albi le vendredi 10 juillet à 19 heures, puis aux Nuits du Sud à Vence le 17 juillet, où elle partagera l’affiche avec Magic System et Kassav’ dans le cadre de la 29e édition du festival. Le 23 juillet, elle est programmée au Surgères Brass Festival, puis au Théâtre Antique d’Orange le 26 juillet.

La tournée en cours, lancée à l’automne 2025, avait déjà enregistré des rendez-vous à guichets fermés, notamment trois soirées à la Seine musicale en décembre 2025. Véronique Sanson, triple lauréate des Victoires de la musique et récipiendaire de la Grande médaille de la chanson française décernée par l’Académie française, demeure une figure importante de la scène musicale française, comme l’illustrent ces programmations et la mobilisation de son public.