Bonnie Tyler : son ultime duo avec Lénie à la Star Academy

Bonnie Tyler, voix emblématique de la pop-rock britannique, est décédée le jeudi 9 juillet 2026 à l’âge de 75 ans, ont annoncé ses proches. La chanteuse, hospitalisée au Portugal après une opération intestinale et placée en coma artificiel pour faciliter son rétablissement, était retenue en soins intensifs où son état était resté fragile malgré quelques signes d’amélioration rapportés précédemment.

Née Gaynor Hopkins le 8 juin 1951 à Skewen, au Pays de Galles, Bonnie Tyler s’était imposée sur la scène internationale grâce à sa voix rauque et reconnaissable. Mariée depuis 1973 à l’ancien judoka Robert Sullivan, elle a connu des succès planétaires dès la fin des années 1970, notamment avec « It’s a Heartache » (1977) puis avec le tube mondial « Total Eclipse of the Heart » (1983). Au fil d’une carrière qui s’est étendue sur plus de cinquante ans, elle a exploré les registres country, rock et pop et représenté le Royaume-Uni au Concours Eurovision de la chanson en 2013.

Ces derniers mois, la chanteuse avait été contrainte de reporter plusieurs dates de concerts en raison de problèmes de santé. Hospitalisée en urgence au Portugal après une opération intestinale, elle avait été placée en coma artificiel; selon des communiqués publiés auparavant par son entourage, elle avait ensuite présenté quelques signes d’amélioration avant que son état ne demeure préoccupant en unités de soins intensifs.

Un dernier passage remarqué à la télévision et l’annonce de la famille

La disparition de l’artiste a été annoncée par sa famille et son équipe, dans un communiqué relayé par ses proches. « La famille et l’équipe de Bonnie ont le cœur brisé d’annoncer que Bonnie est décédée de manière inattendue hier soir dans un hôpital au Portugal des suites de la maladie pour laquelle elle était soignée », peut-on lire dans ce message, qui demande par ailleurs le respect de la vie privée le temps de faire face à l’événement.

Encore présente sur les scènes et à la télévision ces dernières années, Bonnie Tyler avait notamment marqué les téléspectateurs français lors de son passage en janvier 2024 dans la onzième édition de la Star Academy sur TF1. Sur le plateau animé par Nikos Aliagas, elle avait interprété « Total Eclipse of the Heart » en duo avec Lénie, la gagnante de la saison, un moment largement salué par le public.

Reconnaissable par sa tessiture rauque souvent comparée à celle de Rod Stewart au féminin, Bonnie Tyler laisse une discographie et des tubes qui ont traversé plusieurs générations.