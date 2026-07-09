Daphné Bürki de retour dans Drag Race France : elle revient sur son « coming out » qui n’en était pas un

Daphné Bürki fait son grand retour sur le petit écran en reprenant son rôle d’animatrice aux côtés de Nicky Doll pour une nouvelle saison de Drag Race France. La présentation officielle des dix nouvelles candidates, baptisées queens dans l’univers du drag, a eu lieu le mercredi 8 juillet 2026. Parmi elles figurent Azemylia, Creatine Price, Daisy Superbitch, Holly White, Fluffy Bidule, La Harpie, Lana Cotta, Malawitte, Margarette et Sublyme. En marge de ce lancement, Daphné Bürki s’est confiée dans une interview exclusive accordée à nos confrères de Gala.fr, revenant notamment sur un moment marquant de la saison 2, lorsqu’elle avait évoqué publiquement sa bisexualité.

L’émission Drag Race France, format français du célèbre concours de drag queens, mêle spectacle, compétition et célébration de la diversité. Daphné Bürki y occupe depuis plusieurs années la place d’animatrice incontournable, aux côtés de Nicky Doll, figure emblématique du milieu. Ce tandem contribue à faire connaître la culture drag en France et à promouvoir un message d’inclusion. La nouvelle saison s’annonce très attendue avec la présentation de ces dix participantes aux personnalités affirmées, promettant une édition riche en performances artistiques et en rebondissements.

Dans le cadre de cette actualité, Daphné Bürki a choisi de revenir sur un épisode personnel fort qui avait marqué la deuxième saison de l’émission. Lors d’un hommage rendu à la personnalité Colette par la candidate Sara Forever, Bürki s’était sentie particulièrement touchée, partageant son lien intime avec cette figure inspirante. Elle avait alors déclaré : « Mon deuxième prénom, c’est Colette. Je suis journaliste, comme elle. Divorcée, comme elle. Bisexuelle, comme elle. Et alors quoi ! » Ces mots avaient suscité un vif intérêt et des discussions au sein du public, certains y voyant un « coming out » officiel.

Daphné Bürki assume sa bisexualité dans Drag Race France

Trois ans après cette séquence, Daphné Bürki a clarifié sa position dans son entretien avec Gala.fr. Elle a expliqué que cette révélation publique n’avait en réalité rien de nouveau ni de surprenant : « C’est étrange lorsqu’on le décrit comme tel », a-t-elle confié. L’animatrice a souligné qu’elle aurait pu demander à couper la séquence si cela lui avait posé problème, ce qui n’a jamais été le cas. Elle a affirmé avec fermeté : « J’ai toujours assumé le fait d’être un peu différente dans ce paysage médiatique, on me le fait d’ailleurs souvent remarquer… »

Contrairement à l’idée reçue d’un « coming out », Daphné Bürki a insisté sur le fait qu’elle avait toujours parlé ouvertement de son orientation sans chercher à la cacher ou à la masquer. Pour elle, cette franchise simplement exprimée via l’émission était avant tout une question de normalité et de respect des identités : « C’est une fierté d’aimer. Quel est le problème ? Je respecte chacun, chacun a son identité ; la mienne est comme ça. »

Avant même ces déclarations publiques, elle n’avait jamais dissimulé son attirance pour les femmes, ni dans les médias ni dans sa vie personnelle. Daphné Bürki a affirmé ne jamais « mettre de filtre » sur sa vie, assurant être la même personne « sur un plateau de Drag Race France ou à France Inter que dans [son] quotidien ». Ces propos traduisent une volonté d’authenticité totale dans son parcours professionnel et personnel.

Les réactions à cette séquence ont également été évoquées par l’animatrice, qui a reçu des commentaires de la part de ses proches. Certains se sont étonnés de la « surprise » générale alors que sa bisexualité était connue, parfois même depuis longtemps. « Certains proches m’ont appelé et d’autres ont rigolé en me disant que c’était « marrant que les gens aient noté ça alors que tu en as toujours parlé » », a-t-elle rappelé. Cette remarque souligne le décalage entre la perception du public et la réalité vécue par Daphné Bürki et son entourage.

Au sujet de ce passage diffusé à la télévision, elle a conclu sans ambiguïté : « Je ne regrette absolument pas ce passage, il n’y a aucun malaise ! » Cette affirmation témoigne d’une prise de parole assumée et sans tabou dans un paysage médiatique souvent marqué par la prudence sur les questions liées à la sexualité.