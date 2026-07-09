Bénin: ce que pense Komi Koutché des premières mesures sociales de Wadagni

L’ancien ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances sous Boni Yayi, Komi Koutché, est sorti de son silence.

Dans un entretien accordé à Matin Libre, il a livré son analyse des premiers mois de gouvernance du président Romuald Wadagni, estimant qu’il est encore prématuré de juger son action.

Interrogé sur les premières mesures sociales annoncées par le nouveau chef de l’État, Komi Koutché estime qu’il s’agit, pour le moment, davantage d’annonces que de résultats concrets.

« Il est encore trop tôt pour porter un jugement. Pour l’instant, il ne s’agit que d’annonces », a-t-il déclaré, ajoutant que ces décisions participent d’une stratégie visant à apaiser l’opinion publique en attendant la mise en œuvre effective du programme gouvernemental.

L’ancien ministre compare cette approche à celle « d’une mère qui occupe son enfant pour avoir le temps de faire le ménage », invitant les Béninois à attendre des réalisations concrètes avant d’évaluer la nouvelle gouvernance.

Malgré cette réserve, Komi Koutché reconnaît les qualités personnelles de Romuald Wadagni. Il affirme avoir toujours entretenu avec lui des relations empreintes de respect depuis leur passation de charges en 2016 et estime que le président « a les capacités de faire le job », à condition de préserver son indépendance et ses qualités humaines.

Abordant le dégel des relations diplomatiques avec plusieurs pays de la sous-région, l’ancien argentier national salue cette orientation, qu’il juge bénéfique aussi bien pour le Bénin que pour ses voisins, soulignant que les intérêts économiques et les liens entre les peuples imposent un retour à des relations apaisées.

Soulignons que comme premières mesures dites sociales prises par le gouvernement du président Romuald Wadagni, on note la gratuité de la scolarité des filles de la classe de seconde en terminale, la révision à la baisse des redevances mensuelles des marchés modernes et des marchés régionaux. Ainsi que la mesure de prise en charge médicale des cas d’urgence selon le concept « On soigne d’abord* et on parle d’argent après.