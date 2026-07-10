«Ce n’est pas la meilleure équipe de France», Mbappé tempère les éloges

Auteur d’un but lors de la victoire contre le Maroc (2-0) en quart de finale de la Coupe du monde 2026, Kylian Mbappé a refusé de qualifier cette génération de meilleure équipe de France qu’il ait connue. Le capitaine des Bleus estime que seul un sacre mondial permettra de l’affirmer.

Kylian Mbappé préfère rester prudent. Malgré la qualification de la France pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026 grâce à son succès face au Maroc (2-0), le capitaine des Bleus refuse de considérer cette sélection comme la meilleure avec laquelle il ait évolué. Buteur lors de la rencontre, l’attaquant de 27 ans, champion du monde en 2018 et finaliste en 2022, a rappelé que la valeur d’une équipe se mesure avant tout à son palmarès.

Alors que les Bleus figurent parmi les principaux favoris au sacre, Mbappé estime qu’il est encore trop tôt pour comparer cette génération aux précédentes. « Ce n’est pas l’équipe de France la plus forte, mais c’est celle qui possède le plus grand potentiel », a confié le capitaine français après la rencontre. Avant d’ajouter : « J’ai toujours dit que les meilleures équipes sont celles qui gagnent. » La France devra désormais confirmer son statut en demi-finale, où elle affrontera le vainqueur du quart de finale entre la Belgique et l’Espagne, avec l’ambition de se rapprocher d’un deuxième titre mondial en trois éditions.